Nancy Dobles mostró su gran corazón detrás de cámaras mientras en Telenoticias reportaban extradición de Celso Gamboa

La querida presentadora de Teletica, Nancy Dobles, volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas del canal con un gesto que tuvo con sus compañeros de Telenoticias.

Todo ocurrió mientras los presentadores informaban sobre la extradición de Celso Gamboa y Edwin López hacia Estados Unidos.

Nancy Dobles demostró una vez más por qué es tan querida en Teletica. Fotografía: Instagram Nancy Dobles. (Instagram/Instagram)

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Un viernes diferente en canal 7

Debido a la cobertura especial de la noticia, este viernes no se transmitió Buen día, el programa que conduce Nancy.

Sin embargo, lejos de quedarse de brazos cruzados, la presentadora aprovechó el tiempo para meterse a la cocina.

Nancy Dobles sorprendió así a sus compañeros de Telenoticias

El detalle que sorprendió a todos

Dobles se puso a hacer tortillas de queso palmeadas y decidió llevarle desayuno a sus compañeros, quienes llevaban varias horas al aire informando.

El momento fue captado por la periodista Yahaira Piña, quien compartió el detrás de cámaras en redes sociales.

“Lo que pasa detrás de cámaras. Nancy nos llevó fresco, café y tortillas”, escribió junto al video.

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Nancy Dobles se las ingenió para apaciguar el hambre y la sed a sus compañeros. (Instagram/Instagram)

Una entrada digna de película

En la grabación se observa cómo Nancy se las ingenió para no interrumpir la transmisión en vivo.

Literalmente, se fue “de cuatro patas” hasta la mesa de los presentadores para dejarles la comida en una pequeña mesa escondida cerca de ellos.

Mientras Andrés Martínez y Piña estaban frente a cámaras, ella cumplía su misión sin ser detectada por el público.

Un gesto que enamoró

El detalle no solo sorprendió a sus compañeros, sino que también dejó en evidencia el compañerismo y la sencillez que caracterizan a Nancy.

Nada de lo que hizo fue perceptible para los televidentes, pero detrás de cámaras se vivió un momento lleno de cercanía, risas y agradecimiento.

Nancy Dobles burló las cámaras de cuatro patas. (Instagram/Instagram)

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