Natalia Rodríguez avergonzó a su colega Johanna Villalobos

Johanna Villalobos ahora se dedica a hacer su propio podcast y es una de las influenciadoras más seguidas. Instagram

La presentadora Natalia Rodríguez sacó del baúl de sus recuerdos una foto de cuando salía en VM Latino y terminó avergonzando a su colega, Johanna Villalobos.

En la imagen salían ambas junto a la también presentadora y ahora cantante de música cristiana, Hanzel Carballo, cuando trabajaban hace más de 10 años.

Esta fue la foto que posteó Natalia. Instagram

Johanna, al ver la publicación de su amiga, no pudo evitar sorprenderse de lo flaca que se veía en aquel entonces y lo posteó en sus redes.

Ella contó que en aquel entonces pesaba unos 45 kilos y que no podía creer el gran cambio físico que ha tenido en los últimos años.

“Podía tener yo unos 20 años, vean mi aspecto, tengo más cabeza que cuerpo, yo no puedo creer cómo me veía de esta manera, aunque estaba saludable, aquí pesaba 45 o 46 kilos, yo creo que por eso soy tan necia de subirle a los ejercicios que hago, cómo he avanzado, porque es rajado cuando uno es muy delgado y le cuesta subir de peso. En serio se sufre, no puedo creer que yo me viera de esta manera”, mencionó en una historia en Instagram.

A Johanna Villalobos no le importa perder amistades con tal de defender mujeres

Johanna confesó que siempre le costó subir de peso, pese a que se alimentaba bien. Ahora le está poniendo duro el ejercicio. Instagram

Johanna ahora está practicando mucho ejercicio y confesó que una de sus mayores luchas siempre ha sido el aumentar de peso y que hasta ahora lo está logrando.