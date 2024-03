Nicole Aldana anda de viaje y tuvo un despiste que hizo llorar a su hija

Nicole Aldana y su familia se llevaron un susto en viaje (Instagram)

Nicole Aldana hizo llorar a su hija y pasar una fea situación a su familia por un despiste que tuvo en un viaje familiar.

La exA Todo Dar anda en Florida, Estados Unidos, con su esposo, hijos y otros familiares, y por un error suyo casi no pueden cumplir el objetivo principal del viaje.

A pesar de que han estado disfrutando de Florida, estaban esperando con ansias embarcar en un crucero, que casi pierden porque la morena dejó olvidados los pasaportes de todos.

En sus historias de Instagram contó que vivieron minutos muy estresantes, tanto así que hasta su hija, Mía, terminó llorando.

“Resulta que veníamos en el carro con las maletas, cuando mi esposo dijo algo de los pasaportes y me acordé de que los había dejado en la casa donde nos estamos quedando. Nuestra entrada era a las tres de la tarde y había tiempo hasta las cuatro de entrar o cerraban las puertas. No saben, los minutos más desesperantes del mundo, Mía, llorando, yo me sentía fatal, eso fue horrible”, contó.

Para ella y para su esposo, Mauricio Montero, lo peor fue ver cómo lloraba su hija; de hecho, él aseguró que fue la primera vez la veía llorando.

A pesar del susto al final les llevaron los pasaportes faltando cuatro minutos para la hora de cierre, lograron embarcar y ya están disfrutando al máximo del crucero.