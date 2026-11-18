Nicole Aldana, exbailarina y empresaria, ya salió del hospital tras ser operada de emergencia este fin de semana. (redes/Instagram)

La modelo y empresaria Nicole Aldana ya salió del hospital y se encuentra recuperándose en su casa, luego de la delicada cirugía de emergencia a la que tuvo que someterse debido a una infección que obligó a los médicos a retirarle un ovario y la trompa de Falopio.

La exbailarina compartió este miércoles cómo se encuentra de salud y contó que, aunque ha experimentado una mejoría, todavía enfrenta algunas molestias.

“Ya aquí en casita, gracias a Dios. Salí a caminar un ratito porque el doctor me mandó a caminar bastante. Bueno, no bastante, pero sí a caminar. Y aquí voy recuperándome. Me he sentido mucho mejor”, contó mientras disfrutaba de un ratito de sol.

LEA MÁS: Nicole Aldana nos revela qué le pasó y la nueva etapa que deberá enfrentar tras su cirugía de emergencia

Nicole Aldana contó cómo sigue de salud

Nicole reconoció que estos días han sido todo un reto, pues recuperarse de una cirugía no es sencillo y, además, debe lidiar con algunos efectos secundarios de los medicamentos.

“Es una cirugía y tengo muchos medicamentos que tomarme. Entonces, eso obviamente me ha afectado un poco el estómago, me ha dado dolor de cabeza y así”, explicó.

También confesó que está tratando de llevar este proceso con paciencia y tranquilidad, pues no es fácil acostumbrarse a no sentirse bien.

“Le pido a Dios que me dé paciencia y tranquilidad, porque no es bonito no sentirse como uno o no sentirse bien. Pero bueno, son pruebas que Dios nos pone y que tenemos que enfrentar y llevar de la mejor manera”, expresó.

En plena mudanza

Pero la situación de salud no ha sido lo único que ha tenido a Nicole ocupada y preocupada durante estos días. La empresaria reveló que la operación se le juntó con un cambio importante en su vida familiar, pues se están pasando a vivir a una casa nueva.

La coincidencia hizo que las cosas se complicaran todavía más, pues mientras ella debe guardar reposo y concentrarse en recuperarse, su esposo ha tenido que asumir buena parte de los pendientes de la mudanza.

“Es que, o sea, todo esto me está pasando justo cuando me estoy pasando de casa. ¡Imagínense! Pobre mi esposo, le ha tocado hacer un montón de cosas”, contó entre risas.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/farandula/nicole-aldana-saco-las-unas-para-defender-a-su/WC76FVCWYFGMBKE3M22URMZHUQ/story/

Nicole Aldana contó que a su esposo Mauricio Montero le ha tocado correr con lo de su hospitalización y la mudanza. (redes/Instagram)

A pesar de las circunstancias, Nicole adelantó que está muy ilusionada con esta nueva etapa y que la casa tendrá varias cositas nuevas que espera compartir con sus seguidores.

“En esta casa nueva, obviamente, cuando uno se pasa a una casa nueva quiere cosas nuevas. Y tenemos ahí varias cositas superlindas, gracias a varios clientes, que les tengo que enseñar”, adelantó.

Agradecida con sus seguidores

Nicole también aprovechó para agradecer la cantidad de mensajes de cariño que ha recibido desde que contó que estaba hospitalizada.

Dijo que tanto sus familiares y amigos como las personas que la siguen en redes sociales le han enviado palabras muy lindas que la han acompañado en este proceso.

LEA MÁS: Nicole Aldana vivió un emotivo reencuentro con alguien muy importante para ella

“Muchísimas gracias por ese apoyo, por ese cariño”, manifestó.

La empresaria continúa recuperándose y, como ella misma lo dijo, por ahora todo será paso a paso.