Nieta de Tía Florita contó cómo son sus días a un año de la muerte de su padre

Bárbara Echandi, nieta de Tía Florita e hija de la chef Viviana Muñoz, compartió un emotivo mensaje en redes sociales al cumplirse un año de la muerte de su padre, Carlos Echandi.

Por medio de un video publicado en Instagram, la joven mostró distintos momentos vividos junto a él, acompañados de un mensaje que reflejó el profundo dolor que aún enfrenta por su ausencia.

LEA MÁS: Sale a la luz el último deseo de hijo de Tía Florita para poder irse en paz

“Hoy se cumple un año desde que te fuiste, papá… y todavía hay días en los que no sé cómo seguir sin vos. El día que tu corazón dejó de latir, el mío cambió para siempre”, escribió.

Bárbara Echandi es la hija menor de Viviana Muñoz.

Un duelo que sigue presente

Bárbara expresó que la tristeza aparece de distintas maneras y que ha tenido que aprender a convivir con la ausencia de su padre.

“Extrañarte viene en olas… a veces suaves, y otras tan fuertes que siento que me ahogan.

“Te extraño en cada momento, en las cosas más simples y en los días más difíciles. Porque uno no supera perder a su papá… solo aprende a vivir con su ausencia. Te amo, te extraño y me hacés falta todos los días", agregó.

LEA MÁS: Foto de la chef Viviana Muñoz en Miss Universo 1991 da de qué hablar 35 años después

Bárbara Echandi compartió el video en su cuenta de Instagram. (Bárbara Echandi/Instagram)

Carlos Echandi falleció el año pasado tras una complicación renal que lo mantuvo varios días hospitalizado. Desde entonces, su familia ha compartido algunos momentos de su proceso de duelo.

El apoyo de su familia

Hace algunas semanas, Viviana Muñoz también habló públicamente sobre cómo ha enfrentado la pérdida de su esposo durante una entrevista en el pódcast Desde el alma, con Lizeth Castro.