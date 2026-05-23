Nieta del expresidente Rafael Ángel Calderón revela que sufrió una deformación física hace unos años

La joven empresaria Gigi Garita, nieta del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier y de la exprimera dama Gloria Bejarano, sorprendió al sincerarse sobre una secuela física que sufrió por el intenso trabajo que enfrentó en los primeros años de su emprendimiento.

La creadora de la marca Osa Perezosa contó que muchas de las labores pesadas del negocio las asumió completamente sola en el inicio y eso terminó pasándole una fuerte factura.

Gigi Garita es una joven emprendedora. Fotografía: Instagram Gigi Garita. (Instagram/Instagram)

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Fue por medio de TikTok que Gigi habló de este tema como una de las cosas que, según ella, la gente no envidiaría de su vida como emprendedora.

“Pasé tanto tiempo trabajando sola y alzando cajas pesadas que no podía alzarlas, que mi cuello se empezó a deformar”, relató.

La empresaria explicó que durante mucho tiempo recibió críticas en redes sociales por ese cambio físico, sin que las personas conocieran lo que realmente estaba ocurriendo.

“Todo el mundo en redes me decía que por qué tenía el cuello tan feo y tan gordo. Me decían de todo. Llegué al punto de las lágrimas. Fui al doctor y básicamente lo que me dijo fue que tenía el cuello con una sombra que lo hacía ver más grande porque estaba deforme mi espalda”, confesó.

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Debido a las consecuencias físicas que le dejó esa etapa de esfuerzo extremo, Gigi aseguró que actualmente debe acudir cada mes a terapia física.

Gigi Garita junto a su abuela, la exprimera dama Gloria Bejarano, en la celebración de los cinco años de su marca Osa Perezosa. Fotografía: Instagram Gigi Garita. (Instagram/Instagram)

Además, reveló que también utiliza bótox en esa parte del cuerpo para ayudar a relajar los músculos y prevenir dolores.

Garita también habló de otro de los sacrificios que enfrenta como emprendedora: las pocas horas de sueño.

“Simplemente, no puedo dormir del todo. Un buen día me duermo a la 1 de la mañana y si me tomo una pastilla a las 12 o 12:30 de la noche”, reveló.

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Asimismo, contó que durante su último año de colegio se perdió todas las actividades estudiantiles porque estaba completamente enfocada en sacar adelante su negocio, algo que hoy considera una bendición.