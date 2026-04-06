Niño de dos años sorprendió al cantante Deeikel con lo que hizo en uno de sus conciertos

El cantante Deeikel, originario de Santa Teresa de Cóbano, compartió con La Teja una de las experiencias más sorprendentes de su carrera.

Todo ocurrió en un evento organizado por el Ministerio de Cultura en el que estuvo presente el cantante.

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“Estaba en un show gratuito en el Ministerio de Cultura y empezó a llegar gente. Había una muchacha que tenía un niño como de dos años más o menos y él estaba muy emocionado. Lo monté en la tarima y se sabía la canción completa de principio a fin”, nos contó Deeikel.

Deeikel (Deeikel/Instagram)

El artista confesó que en un inicio pensó que el entusiasmo del pequeño no necesariamente significaba que conociera su música. Sin embargo, al subirlo al escenario, quedó completamente impactado al ver que el niño cantaba cada palabra de su tema “Merca”.

El impacto de su música en nuevas generaciones

El hecho marcó al cantante, quien comparó la situación con su propia experiencia familiar. Según explicó, su hija, que tiene una edad similar, suele aprender fragmentos o coros de sus canciones, algo que considera normal.

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No obstante, que un niño dominara una canción completa superó cualquier expectativa.

Además, Deeikel destacó que este tipo de situaciones refuerzan su compromiso con el contenido de su música y el mensaje que transmite.

Deeikel está viviendo una gran etapa en su carrera musical. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

“Yo me he cuidado mucho a lo largo del tiempo con mi mensaje. No soy la persona mejor hablada o con mensajes de la naturaleza, pero he querido cuidar que lo que llegue a la gente sea de felicidad y no de armas, no de drogas, no de nada de esas cosas que realmente son muy accesibles”, detalló.

Un álbum que marca una nueva etapa

El artista también habló sobre su crecimiento profesional y el lanzamiento de su primer álbum de estudio, titulado “Antes de la playa”, el cual ya supera el millón de reproducciones.

“Para cualquier artista, cualquier persona que haga música es como un momento muy esperado, es como ese primer bebé porque sacar singles es algo superlindo, pero ya un álbum es un proyecto que usted crea desde cero es otra cosa, y quisimos darle un sentido, una historia, una relación de las canciones entre sí, fue como crear un bebé, literalmente”, indicó.

Deeikel es originario de Cóbano, Puntarenas. (Deeikel/Instagram)

Este proyecto representa un paso importante en su carrera, especialmente porque ahora el público no solo reconoce una canción, sino varias, lo que considera un logro significativo dentro de su evolución artística.

Lo que viene para el artista

Como parte de sus próximos planes, Deeikel adelantó que su proyecto musical continuará creciendo. Inicialmente, el reciente álbum contemplaba más de 25 canciones divididas en dos conceptos: una etapa urbana vinculada a San José y otra más tropical inspirada en la playa.

Finalmente, Deeikel decidió lanzar primero la fase inicial y prepara una segunda entrega titulada “Camino a la playa”, la cual incluirá colaboraciones internacionales y una propuesta sonora diferente.