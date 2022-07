Niños heredianos cumplieron su sueño de conocer a Lorna Cepeda

Allison y Andrés no cabían de la contentera por haber conocido a la colombiana Lorna Cepeda. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Allison y Andrés Mora, dos hermanitos de 12 de 7 años que querían conocer a Lorna Cepeda, le pidieron a su papá que los llevara hasta Teletica este domingo para ver si lograban verla aunque sea de lejos.

El personal de Teletica se enteró de ese anhelo y los sorprendió llevándole a la colombiana hasta el portón a saludarlos.

Los pequeños, vecinos de Heredia, quedaron sorprendidos al verla llegar y le dijeron cuánto la admiran.

“Queríamos conocerla, porque siempre la vemos en la novela”, dijo Allison.

Su hermanito además confesó que todos los días votan por ella porque es su favorita en esta competencia de baile.

[ Lorna Cepeda estará lejos de su prometido mientras participa en Dancing, ¿o se lo traerá? ]

Los pequeños heredianos estuvieron hasta en el camerino con la actriz. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Lorna fue tan especial con los pequeños que pidió que los dejaran entrar al estudio Marco Picado para que vieran la gala en primera fila.

“Es hermoso que me tengan ese cariño, son unos niños preciosos, y yo la verdad me siento muy agradecida con el público de Costa Rica por todo el apoyo que me dan”, mencionó la “Peliteñida”.

[ Lorna Cepeda: su hijo menor tuvo cáncer bucal y la curación sorprendió a todos ]