No todo es amargura; partido Costa Rica-Nicaragua dejó pachos inolvidables en la TV tica

Muchos ticos asistieron al Estadio Nacional de Fútbol de Managua, Nicaragua, al juego entre la Selección Nacional y la del país vecino. Fotografía: Emanuel Morales Bustos, MR Agencia. (shu/Emanuel Morales Bustos, MR Agencia)

Aunque el empate a uno en el partido eliminatorio que disputaron este viernes Costa Rica y Nicaragua dejó a muchos ticos con mal sabor de boca; en la televisión costarricense se vivieron momentos que, de fijo, le ayudarán a digerir el trago amargo.

La transmisión del juego en la televisión nacional dejó divertidos e inesperados pachos al aire, algunos de los cuales fueron recopilados por el creador de contenido Andrey Hernández, quien los compartió en sus redes.

Uno de esos episodios inesperados fue el momento en que el periodista de Teletica Deportes, Daniel Quirós, enviado de canal 7 a la cobertura del juego eliminatorio, dijo en un pase en vivo que los seleccionados ticos no habían llegado al estadio por lo que enfocaron, según él, a los jugadores de la Selección de Nicaragua.

A Daniel Quirós lo embarcaron

Lo curioso de todo fue que quienes estaban en cancha eran los jugadores ticos que sí ya habían llegado al recinto y estaban calentando en ese momento del pase en vivo.

“Todavía no ha llegado acá la Selección Nacional, de acuerdo a lo que Adriana Durán nos había informado. Don José, podemos enfocar un poquito la zona donde están ahí los jugadores de Nicaragua que están en el terreno de juego”, afirmó Quirós mientras las cámaras enfocaban a los jugadores ticos en la gramilla.

Ese momento nos recordó a los anuncios que hace unos años hacía una óptica donde dejaba claro que la persona necesitaba sí o sí lentes.

A Dani también se le cruzaron los claves en esta misma cobertura cuando dijo que se esperaba una goleada, cuando quería decir que se esperaba una gran cantidad de público para el juego.

Otro divertido momento fue cuando en el programa Los Especialistas, de Teletica Deportes, agarraron infraganti al aire a Rolando Fonseca cuando se intentaba poner la corbata. Los panelistas le pegaron color al exseleccionado, quien tras percatarse sorprendido desistió de colocarse la corbata y la dejó de lado. Aunque disimuló muy bien porque empezó con su característica tiradera.

Rolando Fonseca sin corbata en Teletica

También hay otro video en el que una periodista de un medio costarricense entrevista a un aficionado tico, pero él no la reconoce como tica y empieza a reclamar que el desorden que había para ingresar en el estadio podría desembocar en una tragedia como la que hubo hace un tiempo en el Estadio Mateo Flores, en 1996, en un juego entre Costa Rica y Guatemala.

“¿No les da miedo que pase una tragedia como la que hubo en el Mateo Flores? Es la pregunta mía”, le dijo el aficionado a la periodista, quien no dudó en aclarar que ella era prensa tica y no de Nicaragua.

Aficionado tico confunde a periodista tica con prensa nicaragüense

“Yo soy tica, mi amigo, somos de los mismos”, respondió la comunicadora.

El otro pacho tomó como víctima a José Núñez, uno de los integrantes de la página Fanatikos, a quien una aficionada nicaragüense pasada de tragos lo puso a sudar porque le entró el amor en media transmisión.