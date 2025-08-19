Norval Calvo, jefe de Pelando el ojo, contó lo que le dijeron los papás y hermanos de José Ricardo Carballo

Norval Calvo y todo el equipo de Pelando el ojo se unieron este lunes en un programa especial que honró legado de José Ricardo Carballo. Fotografía: Captura. (Instagram/Instagram)

Norval Calvo, director de Pelando el ojo, contó este lunes lo que le dijeron los papás y hermanos de José Ricardo Carballo en medio de las condolencias que él les dio por la muerte del imitador e integrante del programa de radio Monumental.

Calvo y todo el equipo del espacio humorístico rindieron homenaje a Carballo este lunes y en el inicio del programa, el periodista dedicó emotivas palabras en las que se refirió a la conversación que tuvo con los familiares del también escritor.

“Estoy muy triste por perder a José Ricardo Carballo. Sabemos la calidad de persona que era: escritor, periodista, excelente compañero. Nunca lo vimos con un problema personal, con nosotros superrespetuoso, pero aun con esta tristeza encima, me siento feliz y agradecido porque como me lo dijo su papá, su mamá, su hermano y hermana: le dimos a él un espacio especial en el programa y tras verlo en La Dulce Vida y este programa, cumplió su sueño de estar en la radio imitando y siendo feliz con lo que hacía”, afirmó Calvo.

José Ricardo fue uno de los últimos integrantes que se unió a Pelando el ojo en el 2023 y en su repertorio artístico tenía cerca de 200 voces de personalidades y caricaturas, algunas de las cuales popularizó en el programa de Monumental.

José Ricardo Carballo tenía dos años de trabajar en Pelando el ojo. Fotografía: Cortesía Pelando el ojo. (José Ricardo Carballo/José Ricardo Carballo)

“Durante dos años compartió con nosotros su alegría y amistad. Su ausencia nos duele y nos despedaza a todos, pero nos deja una gran enseñanza de humildad, nobleza y valorar cada momento de la vida con personas especiales, que nos suman, nos aporten. La enseñanza que nos deja es ser agradecidos con la vida y con las personas”, dijo Calvo.

Norval dijo que a lo largo de 24 años, el programa se ha tenido que enfrentar a dolorosos momentos, “pero hemos salido adelante con fortaleza y determinación”.

