Novio del bailarín Javier Acuña festeja un gran momento y esto es lo que le dicen varias figuras de canal 7

Varias figuras de canal 7 sorprendieron este miércoles a Carlos Blanco, el novio del bailarín Javier Acuña, en medio del gran momento que festeja este 4 de noviembre.

El pelirrojo está de manteles largos y varios talentos del canal le dedicaron lindas palabras y deseos, confirmando lo querido que es en la televisora.

Javier Acuña y Carlos Blanco llevan años juntos. (Instagram/Instagram)

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Uno más de Teletica

Es común ver a Carlos en Teletica durante las temporadas en que su novio trabaja en proyectos del canal, como ahora, cuando participa en Mira quién baila.

Esa permanencia en las instalaciones de la empresa, en Sabana Oeste, hizo que Carlos se ganara mucho cariño de conocidas figuras del canal, quienes este miércoles le dedicaron hermosos mensajes.

“Para mi amigo Charlie White: feliz vuelta al Sol. Sos un ser humano demasiado especial. Qué afortunados somos quienes te conocemos. Te queremos muchísimo y te deseamos por siempre lo mejor del mundo mundial”, expresó la periodista de De boca en boca, Minerva Rojas, en un emotivo mensaje para Carlos.

Javier Acuña dedicó este mensaje a su novio en el día de su cumpleaños. (Instagram/Instagram)

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La revelación de Lisbeth Valverde

Lisbeth Valverde, exmiss Costa Rica y actual presentadora de Mira quién baila, fue otra de Teletica que felicitó al novio del querido Javi.

Valverde hasta le agradeció al muchacho por ser su compañero en una faceta que pocos conocíamos de ella.

“Feliz cumpleaños mi próximo ‘parejo’ de baile. Gracias por tu existencia, hermosa amistad y apuntarte a cantar conmigo siempre. Te quiero hasta la Luna, Peli”, dijo la macha.

Lucía Jiménez, colega de Javier y una de sus grandes amigas, también sorprendió a Carlos con un “feliz cumpleaños mi Charlie, te amo”.

Minerva Rojas se declaró afortunada de conocer al novio de Javier Acuña y de tenerlo en su vida. (Instagram/Instagram)

Javier Acuña tampoco desaprovechó el momento de felicitar a su amado, solo que lo hizo discretamente.

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En sus historias de Instagram, compartió una fotografía de Carlos y escribió: “Te amo, Peli”; además, agregó un emoticón que dice “mi persona favorita”.