Novio expone un talento poco conocido de María Teresa Rodríguez

María Teresa Rodríguez no solo tiene talento para la televisión, el modelaje y los negocios; la guapa tiene otra habilidad que quedó expuesta este fin de semana gracias a su novio Eliécer Ureña.

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María Teresa Rodríguez y Eliécer Ureña llevan meses juntos. (Instagram/Instagram)

María Teresa Rodríguez, la cantante

El galán de Tere aprovechó una actividad familiar en la que estuvieron este fin de semana para grabar a su enamorada en plena cantada, una faceta que se le da muy bien a la expresentadora de Teletica y que pocos conocían.

Ureña mostró a Tere cantando a todo galillo en un karaoke familiar la reconocida pieza “Santa Lucía”, escrita por el argentino Roque Narvaja y popularizada por el cantante español Miguel Ríos.

Con todo el porte de cantante, Tere sorprendió con su voz y porte, algo que enamoró todavía más a su novio, quien compartió el video en sus redes con emoticones de corazón.

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Novios ya suman meses de amor

El publicista y miss Costa Rica 2008 ya tienen varios meses juntos y según había contado Tere a La Teja, se conocieron durante el cumpleaños de él.

“Fue mera casualidad (que se conocieron), pero hicimos un clic muy bonito y empezamos a salir. Nos caímos bastante bien y ha sido bastante bonito y sano como ha pasado todo, la verdad”, dijo Rodríguez en abril a este medio.

El talento menos conocido de María Teresa Rodríguez

Tere reveló que de Eliécer la flechó que es una persona “muy centrada e interesante. “Tenemos muchas cosas afines. Fue muy cómoda y natural la conversación que tuvimos y eso fue una parte muy importante de la decisión que tomamos después. Tiene un estilo que me encanta y fue una de las cosas que más me gustó”, agregó esa vez.

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Aunque la pareja lleva su amor alejado de las redes sociales, en ocasiones hacen excepciones y se presumen el uno al otro, como hizo él en las últimas horas al mostrar a Tere, “la cantante”.