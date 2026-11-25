La nueva mujer más bella del universo recibirá millonarios premios y beneficios exclusivos durante un año a partir de su elección de este martes en Puerto Rico.

Desde un premio en efectivo y un salario mensual, hasta exclusivos contratos y viajes alrededor del mundo, la nueva Miss Universo obtendrá grandes lujos durante un año.

Un total de 116 mujeres, de prácticamente todo el mundo, compitieron por la corona del Miss Universo 2026. (Instagram/Instagram)

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Medios internacionales hicieron un repaso de los premios que obtendrá la ganadora y estimaron que el botín sería de cerca de 850 mil dólares (alrededor de 378 millones de colones).

Una millonada en premios

Según la revista colombiana Semana, Miss Universo 2026 recibirá un premio en efectivo de 250 mil dólares y un salario mensual de 50 mil dólares, con los que la organización pretende que la reina cubra los gastos operativos de su agenda oficial como vestuarios, traslados y compromisos profesionales.

“De igual manera, la nueva reina de la belleza internacional tendría la posibilidad de incrementar sus ingresos a través de campañas publicitarias, alianzas comerciales, colaboraciones y acuerdos de patrocinio con reconocidas marcas de alcance mundial”, indica Semana.

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El periódico Listín Diario, de República Dominicana, destaca que la nueva mujer más bella del mundo vivirá en un apartamento de lujo en Nueva York y recibirá vestuarios de diseñadores internacionales y servicios de belleza que la harán lucir radiante durante su año como miss.

Miss Universo 2026 lucirá esta corona valorada en 5 millones de dólares. (Instagram/Instagram)

La corona

Listín Diario también destaca la corona que recibirá la ganadora, una joya de lujo conmemorativa de los 75 años del concurso, valorada en 5 millones de dólares.

La triunfadora tendrá la pieza con ella durante su reinado y, finalizado su periodo, retornará la corona a la organización internacional; en su lugar recibirá una réplica de la joya.

“La corona The Radiance of an Eternal Legacy está elaborada en oro blanco de 18 quilates y 3.150 diamantes de talla brillante por el 75 aniversario de Miss Universo”, destacó el medio dominicano.

La revista mexicana Caras también incluyó entre los premios los viajes internacionales que deberá realizar la nueva soberana de la belleza universal como parte de su trabajo con la organización Miss Universo.

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“Los viajes vinculados con sus compromisos oficiales suelen formar parte de los beneficios asociados al título. También se han reportado apoyos en vestuario, maquillaje, peinado y otros servicios relacionados con su imagen pública. Estas facilidades permiten que la ganadora cumpla con sus responsabilidades profesionales durante los meses que permanece como representante del certamen”, indicó esa publicación azteca.