¿Nuevo himno nacional? Gonín hizo una canción para que se vaya Luis Fernando Suárez

Como que ya la mayoría no quiere a Luis Fernando Suárez al frente de la Selección. (CHANDAN KHANNA/AFP)

El cantante Gonín levantó la voz y se mandó con una pieza que representa lo que sienten muchos costarricenses en el tema de la Selección Nacional y el técnico Luis Fernando Suárez.

Siguiendo la tendencia de las últimas semanas, el artista hizo una parodia de la canción No se va, del Grupo Frontera, en la que le pide al colombiano que jale luego de la terrible actuación de la Tricolor en la Copa Oro.

“Ahora esto es lo que quiero decirle a Luis Fernando Suárez y lo que la mayoría de los ticos quieren decirle...”, inicia el video.

Gonín no se guardó nada en la nueva pieza. TikTok.

Luego, se manda a cantar con algunas palabras que mejor omitimos, pero que son muy usadas por los ticos.

¿Por qué p... no se va, no se va, no se va? Pinto tiene que volver, esto tiene que acabar, ¿por qué Suárez no se va, no se va, no se va?

“Perdimos otra vez y así son todas las noches, perdimos otra vez porque Suárez no conoceee y al tico no se le olvida, el 7 a 0 no se olvidaaaa”, dice parte de la pejagosa pieza, que también menciona temas como que Panamá nos pegó un baile y que no llaman a Manfred Ugalde a la Sele.

Gonín es un reconocido fiebre de la Selección, pero se nota que está agüevado con el desempeño del equipo nacional.