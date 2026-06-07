Omar Cascante dejó ver lo mucho que significó para él conducir Miss Universe Costa Rica

Omar Cascante agredeció a la directora del Miss Universe Costa Rica 2026 por invitarlo a presentar la gala dorada. (redes/Facebook)

Para Omar Cascante conducir la final de Miss Universe Costa Rica 2026 fue mucho más que un trabajo, así lo dejó ver en una publicación que hizo horas después de subir al escenario junto a la ex Miss Universo Sheynnis Palacios para presentar la gala en la que Mariale Acosta se coronó como la nueva reina de belleza del país.

Cascante publicó varias fotografías del evento y aprovechó para agradecer primero, la confianza que recibió de Yessenia Ramírez, directora del certamen, por darle la oportunidad de formar parte de una noche tan importante.

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También tuvo palabras de agradecimiento para las personas que lo han acompañado durante su trayectoria profesional en televisión.

“Gracias a cada persona que durante tantos años me ha abierto un espacio en su hogar, en su pantalla y en su tiempo. Su cariño y apoyo han sido parte importante de este camino”, añadió.

Durante la transmisión se notó que Omar Cascante disfrutó mucho el certamen de belleza. (redes/Facebook)

Omar cerró su reflexión recordando que terminó la noche muy agradecido y con el corazón lleno por lo vivido gracias a dicha oportunidad laboral que le dieron.

“Porque la vida tiene una manera hermosa de recordarnos que los buenos tiempos no desaparecen; a veces simplemente están tomando forma. Hay momentos que tardan en llegar, pero llegan”, expresó.

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El periodista cerró el mensaje con una frase que refleja su fe y la emoción que sintió por este momento profesional: “La gloria para Dios. Siempre”.