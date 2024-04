Omar Cascante recordó el respeto que le tiene a un excompañero de Repretel

Omar Cascante es un galán de la televisión nacional. (Instagram)

Días después de recordar la vez que lo enterraron vivo para un reportaje que hizo en su tiempo como periodista de Informe 11: Las Historias, Omar Cascante volvió a hacer referencia a su paso por Repretel.

El galán de Buen día, revista matutina de canal 7, recalcó este miércoles el respeto que le tiene a un excompañero de esa televisora, quien dejó de trabajar en el canal hace casi un año y anda rondando canal 7 desde entonces.

Se trata del querido Édgar Cartín, más conocido como el Galán, con quien Omar compartió varios años en la redacción del programa de canal 11.

Cascante dejó en sus redes una foto de hace 14 años junto al Galán. Ambos lucen bastante jóvenes y Omar mucho más diferente, ya que después de su paso por Repretel fue que le puso bonito al ejercicio y hoy es un musculoso que derrite a mucho de su público.

“Hace 14 años de esto, mi querido Édgar. Un poquito más viejos pero con el mismo respeto hacia vos”, escribió Omar en las historias de Instagram, donde compartió la foto.

Omar Cascante recordó que le tiene mucho respeto al Galán. (Instagram)

El Galán dejó de trabajar en Repretel a mediados del año pasado, pero su salida la confirmó en exclusiva a La Teja hasta finales de agosto.

Según contó, se fue de Repretel tras 14 años de trabajar ahí por algunas cosas que le comenzaron a molestar pero que no identificó.

“Repretel es una empresa que me dio mucho y estoy muy agradecido con William Bonilla (periodista de Informe 11; Las Historias) quien me llevó; con Frederick Fallas, con don Fernando Contreras y con la empresa. Hay cosillas que uno no siempre está de acuerdo y junto con la idea que venía madurando decidí hacerme a un lado”, manifestó en aquel momento.

Omar había dejado Repretel muchos años antes, pues su salida de esa televisora se concretó en el 2013 para dar el salto a Teletica.

El Galán ha reconocido que le gustaría ser parte de algún proyecto de canal 7, pero hasta el momento sigue participando en algunos programas como invitado.

¿Será que algún día Omar y su respetable amigo vuelven a ser de nuevo compañeros de trabajo?