Omar Cascante canta con su hijo piezón “cortavenas” que dejó como loca a la gente

Omar Cascante y su hijo Daniel dejaron como loca a la gente con este dúo musical cortavenas. (Instagram)

La gente quedó como loca luego de escuchar a Omar Cascante cantar a dueto con su hijo Daniel un piezón “cortavenas” del mexicano José José.

“Lo que no fue no será” fue la canción del mexicano con la que los Cascante unieron sus voces, una pieza que habla sobre lo irreversible que puede ser una ruptura amorosa.

El periodista y presentador de canal 7 cantó con su hijo mientras compartían un martes de café, según dijo en Instagram, donde posteó el video que tiene decenas de reacciones.

“Graben un disco juntos”, “¡Qué lindo legado le has dado!, “Me encantó. Hermosas voces y guapísimos los chiquillos. De tal palo, tal astilla, definitivamente”, “¡Qué hermoso! Canta igual al papá. Bendiciones y felicidad para los dos”, son algunos de los muchísimos comentarios que tiene el video del dueto, el cual grabaron muy casuales en la sala de la casa del periodista.

Tanto Omar como Daniel muestran los buenos dotes musicales que tienen, talento que ambos habían presumido pero, como dicen, cada uno por su lado.

A finales de setiembre del año pasado, el presentador de Buen día había hablado con La Teja sobre esa herencia que le dio a su hijo, quien incluso audicionó para Nace una estrella 2023, pero no fue seleccionado.

Omar Cascante y su hijo protagonizan piropeado dueto musical

“Mi hijo ha sido una bendición en todos los sentidos y que le gustara la música, imagínate para mí lo que eso representa, porque yo soy músico. A mí me gusta la guitarra y me gusta el piano, y saber que tu hijo sigue tus pasos, pero no solo los sigue sino que los supera y los supera con creces, me siento muy honrado de eso.

“A él le gusta el canto, le encanta el piano y lo hace mucho mejor que yo, y me siento muy bendecido por eso y por saber que, con el paso del tiempo, Daniel en todo este proceso ha seguido los pasos de la mamá y del papá, al ver que es un muchacho educado y un buen ser humano. Uno como padre lo que aspira es que los hijos sean buenos seres humanos, que amen al prójimo y sean gente de bien”, destacó en aquella ocasión.

Daniel, de 23 años, es el único hijo que tiene Omar, quien es una de las figuras de la televisión nacional que más miradas roba por lo atractivo que es.