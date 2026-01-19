Óscar López se casó este domingo, ojo quién se robó el show y las sorpresas que le tenía a su nueva esposa

El exdiputado Óscar López se casó este domingo con la doctora Jessie Montes de Oca. Cortesía para La Teja (Cortesía/Cortesía)

Justo cuando el sol empezaba a despedirse del domingo 18 de enero, el abogado y exdiputado Óscar López vivió uno de los momentos más importantes de su vida al darle el “sí, acepto” a la doctora Jessie Montes de Oca, en una boda civil que fue tan emotiva como espectacular.

La ceremonia se realizó en Tierra Bonanza, en El Alto de Goicoechea, un lugar que dejó encantados a los 100 invitados que llegaron a acompañar a la pareja en esta nueva etapa.

Óscar estaba muy feliz y nos contó que todo salió incluso mejor de lo que habían planeado.

Así estuvo la boda de Óscar López con Jessie Montes de Oca

Además, reveló que una de las sorpresas que le tenía a su ahora esposa se terminó robando el show porque su presentación no solo hizo que ella la disfrutara y la pasara bien.

“La actividad realmente estuvo espectacular, nos amenizó la noche Jorge Chicas, que se robó el show, fue algo lindísimo. Fue una sorpresa que yo le tenía a doña Jessie porque a ella le encanta, siempre ha querido estar en un evento de Jorge Chicas y nunca lo había logrado por tiempo, entonces yo dije: ‘Este es el momento de traérselo’”, relató emocionado.

Chicas fue el encargado de cantar el primer baile de los recién casados, mientras caía la pólvora fría, en un momento que dejó a más de uno con la piel de gallina, en especial a la doctora que ni por la mente le pasaba.

Fiestón increíble

Óscar también destacó el trabajo del lugar donde se casaron, la cual describió como una pequeña mansión que la usan para este tipo de eventos.

“Tienen una organización increíble, la comida, la decoración, nos pusieron una alfombra roja para el desfile de los novios, el sonido… todo fue extraordinario, realmente valió la pena”, aseguró.

La música fue una de las grandes protagonistas durante la noche gracias a que varios reconocidos músicos amigos, como Giovanni Dávila, Mario Moreno y Charlie Rivera, de Son del Pueblo, llegaron a amenizar la fiesta.

Óscar López se casó por tercera vez, pero asegura que esta sí será para siempre. (Cortesía/Cortesía)

El exdiputado agregó que Charlie Rivera impresionó a los invitados con su show de trompeta y que puso a todos a bailar.

Como si fuera poco, el propio Óscar sorprendió a su ahora esposa tocándole en el piano la canción “Te amaré”, de Miguel Bosé, sellando una noche que quedará grabada para siempre en el corazón de ambos.

“Estamos muy contentos y felices, y ya casi nos están esperando, ya casi llega el helicóptero, para irnos para la luna de miel”, nos dijo entre risas con la voz cargada de emoción por todo lo vivido.

López nos había contado que tenía poco más de 4 años de noviazgo con doña Jessie y que uno de los momentos más especiales de la boda sería que los hijos de ambos los entregarían en el altar.

Además, la encargada de casarlos fue la abogada Marcela Hernández y contaron con la bendición del pastor Alberto Castro, presidente de la Fundación Génesis.