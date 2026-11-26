Primero fue Charlyn López la que confirmó su separación, ahora su compañera Maricris Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Primero fue la presentadora Charlyn López quien confirmó que se había separado de su esposo después de 14 años de matrimonio y ahora otra presentadora de Repretel nos ratificó que también le puso punto final a su relación.

Curiosamente, las dos comunicadoras son compañeras en el programa Giros y atraviesan momentos importantes en sus vidas personales.

Se trata de Maricrís Rodríguez, quien confirmó a La Teja este jueves 26 de noviembre que su matrimonio llegó a su final, luego de aproximadamente un año y medio de casados.

Este medio le consultó desde horas de la mañana si era cierto que estaba separada de su esposo, el colombiano Andrés Torres, y horas más tarde respondió de manera directa: “Sí, es verdad”.

Cuando le solicitamos conversar sobre lo sucedido, la presentadora nos indicó que se siente muy triste en estos momentos.

De hecho, en el programa de esta mañana notamos que no andaba su anillo de casada puesto, lo que levantó más nuestras sospechas.

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Maricris Rodríguez, presentadora de Giros, se casó con Andrés Torres el año pasado. (redes/Instagram)

Sin embargo, Repretel emitió un comunicado después para informar sobre la situación.

Según explicó la televisora, Maricrís está pasando por una etapa muy dura de su vida y desea vivirla con tranquilidad, acompañada de las personas que forman parte de su red de apoyo.

La separación se dio después de cinco años de relación y un año y medio de matrimonio. Aunque no trascendieron las razones que llevaron a la pareja a tomar esta decisión, la presentadora explicó que se trató de una separación cordial, aunque dolorosa, pues ambos consideraron que era lo mejor.

Además, manifestó que tiene la esperanza de que los dos puedan superar este momento y seguir adelante con sus vidas.

Agradecida por el cariño

En medio de esta situación personal, Maricrís también aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido por parte del público.

La también presentadora de La voz del más allá destacó el cariño de los miles de seguidores de Giros y de las personas que han acompañado su trayectoria en Repretel, quienes le han enviado mensajes de solidaridad en estos días complicados.

Maricris Rodríguez se mostraba sonriente en el programa La voz del más allá de Repretel, pese a que su matrimonio estaba mal. (Cortesía/La Nación)

Asimismo, agradeció a los medios de comunicación por el interés en conocer lo que está sucediendo en su vida, pero hizo un llamado a respetar este momento tan personal mientras logra sobrellevar la separación.

Por ahora, su deseo es mantenerse tranquila y rodeada de sus seres queridos, mientras ambos encuentran la manera de seguir adelante después de ponerle punto final a su matrimonio.

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Una boda muy especial

La historia de amor de Maricrís y Andrés había tenido un capítulo muy especial el jueves 15 de mayo de 2025, cuando decidieron casarse por lo civil en una ceremonia íntima en Sarapiquí.

En aquel momento, la presentadora le contó a La Teja que la celebración se realizó en un sitio muy significativo para los dos, pues fue en el mismo lugar donde tuvieron su primera cita.

La boda fue pequeña y estuvo acompañada por familiares cercanos, los testigos y una abogada amiga de Maricrís desde la infancia, quien se encargó de realizar la ceremonia.

Maricriz Rodríguez tiene días de no andar el anillo de casada. (redes/Instagram)

En aquella ocasión, también explicó por qué no había invitado a sus compañeros de Giros. La celebración se realizó un jueves y en horario laboral, por lo que prefirió mantenerla como un encuentro íntimo.

Cuando conversó con este medio sobre su decisión de casarse, la pareja tenía pendiente celebrar su boda religiosa católica, pues Andrés debía cumplir con el sacramento de la confirmación y otros requisitos necesarios.

En ese momento, ambos ya llevaban más de tres años de relación y habían comenzado a vivir juntos.