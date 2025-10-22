Farándula

Paola Calderón, exchica A todo dar, revivió sus días de reina con un recuerdo que se encontró

Paola Calderón es ahora presentadora en Nuestro Mundo de Guatemala

Por Silvia Núñez
Paola Calderón cuando fue al MIss Universo 2001

La exchica de A todo dar, Paola Calderón, se llevó una gran sorpresa al encontrarse un video de cuando representó a Costa Rica en el Miss Universo 2001.

La guapísima tica, quien hoy vive en Guatemala y se desempeña como presentadora de televisión, compartió el clip en sus redes y confesó que le trajo muchísimos recuerdos de una de las experiencias más lindas de su vida.

No cambió nada

Paola Calderón Hütt, exbailarina de A todo dar.
Paola Calderón Hütt, exbailarina de A todo dar, también fue Miss Costa Rica 2001. (Instagram/Instagram)

Cuando ocurrió ese video, Paola tenía apenas 19 años, pero, increíblemente, sigue teniendo la figura de aquel entonces, ahora a sus 42 años.

“¡Soy yo! ¿Me parezco todavía?“, escribió en el video de hace 24 años.

Muy querida

Sus seguidores no tardaron en llenarla de halagos y recordarle que, aunque el tiempo pase, sigue siendo tan bella y carismática como siempre.

Paola fue una de las figuras más queridas de A todo dar y, aunque ahora brilla fuera del país, mantiene vivo su cariño por Costa Rica y sus raíces.

Imagen de tres mujeres en vestido de baño en la playa, sonriendo.
Paola Calderón (morado) se dio a conocer en el programa A todo dar de Repretel. (Archivo/Archivo)
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

