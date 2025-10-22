Paola Calderón, exchica A todo dar, revivió sus días de reina con un recuerdo que se encontró

Paola Calderón cuando fue al MIss Universo 2001

La exchica de A todo dar, Paola Calderón, se llevó una gran sorpresa al encontrarse un video de cuando representó a Costa Rica en el Miss Universo 2001.

La guapísima tica, quien hoy vive en Guatemala y se desempeña como presentadora de televisión, compartió el clip en sus redes y confesó que le trajo muchísimos recuerdos de una de las experiencias más lindas de su vida.

No cambió nada

Paola Calderón Hütt, exbailarina de A todo dar, también fue Miss Costa Rica 2001. (Instagram/Instagram)

Cuando ocurrió ese video, Paola tenía apenas 19 años, pero, increíblemente, sigue teniendo la figura de aquel entonces, ahora a sus 42 años.

“¡Soy yo! ¿Me parezco todavía?“, escribió en el video de hace 24 años.

Muy querida

Sus seguidores no tardaron en llenarla de halagos y recordarle que, aunque el tiempo pase, sigue siendo tan bella y carismática como siempre.

Paola fue una de las figuras más queridas de A todo dar y, aunque ahora brilla fuera del país, mantiene vivo su cariño por Costa Rica y sus raíces.

