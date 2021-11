Papi Pazz recibió la gran noticia de que no tiene cáncer

A Papi Pazz le regresó la sonrisa hace una semana al conocer el diagnóstico de sus exámenes médicos. Cortesía A Papi Pazz le regresó la sonrisa hace una semana al conocer el diagnóstico de sus exámenes médicos. Cortesía

El humorista Mauricio “Piolín” Artavia ahora anda más feliz que nunca con una sonrisa de oreja a oreja y no es para menos, el tumor que le detectaron hace dos meses no es cancerígeno.

Hace tan solo una semana el famoso creador del personaje Papi Pazz recibió esta gran noticia que lo tiene agradecidísimo con Dios.

Su doctor le confirmó que la biopsia reveló que la pelotica que le descubrieron muy cerca de uno de sus riñones es un tumor benigno, por lo que no tenía que recibir ni radioterapia y mucho menos quimioterapia.

Fue después de hacerse el examen de la próstata anual que su urólogo detectó que había algo que no andaba bien en su organismo y que era mejor revisarlo.

Aunque ahora todo es felicidad, el exparticipante de Tu cara me suena no olvida aquel difícil momento que vivió en el consultorio.

Es más, al principio fue tan duro de asimilar que recuerda que casi se descompone y que se tuvo que sentar en el suelo por si se le iban las luces no pegar tan duro contra el piso.

Estando internado en el hospital de Alajuela el humorista empezó a escribir su nuevo show que presentará el otro año. Cortesía Estando internado en el hospital de Alajuela el humorista empezó a escribir su nuevo show que presentará el otro año. Cortesía

“Yo me reviso todos los años y me hago el antígeno prostático, el examen de tacto y también de repente me hago un ultrasonido para ver el crecimiento de la próstata, y en este último examen me dijeron que tenía una pelota ahí y que había que investigarla y que tenía que hacerme un TAC.

“En ese momento salí del consultorio y sentí el bajonazo ese de presión que siente uno cuando se va a desmayar, yo dije, ‘me voy a caer’ e inmediatamente llamé a mi hijo mayor y mientras tanto me senté en el suelo de la clínica“, recordó el alajuelense de 54 años.

Ahora solo debe tomar algunos medicamentos y esperar a que la pelotita disminuya su tamaño por si sola. Si en los exámenes que le harán el otro año no se ve mejoría le harán una cirugía para extraerla.

El poder de la oración

Fue como a mediados de setiembre que lo internaron en el hospital San Rafael de Alajuela para hacerle la biopsia y aunque el tratamiento no fue nada doloroso, lo más duro fue el pasar tantos días de zozobra a la espera del resultado.

Y es que según contó, como al mes le dijeron que sus exámenes los habían pasado al hospital México y que debía seguir esperando.

“Me dijeron que ahí cuando pasaban algo es porque veían que había algún problema, entonces imaginate, me dijeron que esperara 15 días más. Fue una ansiedad indescriptible la que sentía”, dijo.

Papi Pazz asegura que esa angustia no lo dejaba dormir hasta que encontró paz en la oración.

Su esposa y su hija Alana han sido su gran apoyo en estas semanas que pasó de incertidumbre. Cortesía Su esposa y su hija Alana han sido su gran apoyo en estas semanas que pasó de incertidumbre. Cortesía

Aunque Mauricio siempre ha sido muy creyente, esta prueba lo hizo acerarse aún más a Dios.

“Le empecé a pedir a Dios que me hiciera fuerte de mente, que fuera lo que Él quisiera, pero que no me permitirá pensar en eso para nada, y así fue como Dios me quitó eso de la mente. Vieras que maravilloso, yo ya no pensaba en eso para nada. Dos meses y medio duré esperando que me dieran la noticia de que no era cáncer”, mencionó.

No pensó en la muerte

Por lo delicado de la situación eran muy pocas personas las que estaban enteradas al principio; sin embargo, después pensó que lo mejor era compartir su testimonio para crear conciencia de la importancia de exámenes como el de la próstata.

El humorista confesó que aunque sabía que el resultado podía muy doloroso nunca perdió la fe y mucho menos llegó a pensar que se iba a morir porque para él la palabra cáncer no es sinónimo de muerte.

“Con oración Dios me lo va a disminuir (el tumor) hasta que se va a desaparecer. A como apareció así se va a quitar”, dijo lleno de fe.

Mauricio incentivó a los hombres a hacerse su examen de la próstata cada año. Por este mes usará bigote como parte de la compaña Movember. Cortesía Mauricio incentivó a los hombres a hacerse su examen de la próstata cada año. Por este mes usará bigote como parte de la compaña Movember. Cortesía

“Piolín” aseguró que lo más bonito de este proceso fue sentir el amor de su familia manifestado de muchas formas, así como el cariño de la gente en la calle, más cuando le decían que lo tenían en sus oraciones.

“Yo creo mucho en el poder de la oración y más ahora”, mencionó.



— 8 de noviembre le dieron la gran noticia

Listo para El Chinamo

El cuentachistes, quien en este mes decidió dejarse crecer el bigote por el movimiento movember (que promueve la lucha contra el cáncer de próstata), dice estar doblemente feliz porque al no tener que operarse podrá estar en El Chinamo.

El espacio de Teletica arrancará el 9 de diciembre y estos días se ha dedicado a pulir las rutinas que presentará y con las que espera hacer reír a los televidentes.

“Yo le pedía a Dios por mi salud porque el Chinamo y los eventos de fin de año no son tan importantes a la par de la salud, pero como la situación ha estado difícil para nosotros los humoristas, pues yo también quería ganarme la platica de diciembre, pero si me decían que había que operar mi salud está primero”, aclaró el manudo.

El humorista participó en el 2017 en el programa Tu cara me suena de Teletica. Foto: Rafael Pacheco El humorista participó en el 2017 en el programa Tu cara me suena de Teletica. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Todo este sube y baja de emociones que ha vivido en los últimos meses también le han servido para escribir un nuevo show que espera presentar en el 2022 y que se llamará “Por el humor de Dios”.

“Será un testimonio show, o sea, voy a dar mi testimonio de una forma graciosa para por medio de mi don decirle a la gente que Dios existe y que no nos olvidemos lo milagroso que es”, adelantó.

