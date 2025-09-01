Parejas de Mira quién baila ya iniciaron los ensayos, vea cómo les fue en su primer día

Mira quién baila (MQB) segunda temporada inicia el domingo 14 de setiembre. (redes/Instagram)

Ya inició oficialmente la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), pues este lunes las diez parejas empezaron a ensayar para la primera gala.

Una de las primeras parejas en practicar en la pista de Teletica fue la de Katherine Campbell y el bailarín Erick Vásquez.

La doctora se vino directo de Limón, donde este domingo disfrutó del Grand Gala Parade con su familia.

“Ayer festejamos el Día del Afrodescendiente, o sea, mi día y disfrutamos muchísimo, entonces madrugué riquísimo y descansé”, dijo Campbell antes de iniciar con la bailada.

A otra que le tocó ensayar bien temprano fue a Ericka Morera junto a su pareja Javier Acuña. Ellos lo hicieron en los salones de ensayo que están ubicados muy cerca de las instalaciones de Teletica.

“Keka”, como le dicen a la periodista e influencer, confesó que ya empezó a sufrir con sus zapatos de baile, pues los sintió muy incómodos.

Las mujeres de Mira quién baila (MQB) segunda temporada ya empezaron a ensayar con su bailarín. (redes/Instagram)

La maquillista Mariana Uriarte conoció este lunes a su bailarín Michaell Rubí, quien no pudo estar el viernes, día de la revelación de las parejas, porque andaba en México en uno de los conciertos de Gloria Trevi.

La empresaria, además, sorprendió a sus nuevos compañeros llevándoles repostería porque sabe que a partir de ahora empezarán a perder muchas calorías.

El que ya empezó a sufrir no solo con los pasos de baile, sino también con los estiramientos previos al ensayo es el humorista Daniel Montoya.

Durante la transmisión en vivo que realizaron de su ensayo, se logró ver que al comediante de Toros Teletica le tocará debutar en la pista al ritmo de cumbia.

