Pelando el ojo honró legado de José Ricardo Carballo con lágrimas, recuerdos y aplausos

Norval Calvo inició el programa de Pelando el ojo de este lunes con emotivas palabras a la familia de José Ricardo Carballo. (Instagram/Instagram)

Con lágrimas, recuerdos y aplausos, el elenco de Pelando el ojo y los oyentes del programa de radio Monumental honraron este lunes el legado del imitador José Ricardo Carballo.

El periodista, escritor e imitador, murió a los 42 años la madrugada del sábado, en un trágico accidente de tránsito, y este lunes sus compañeros y amigos del programa de humor lo recordaron con mucho cariño.

“Quisiera iniciar este difícil programa elevando nuestras oraciones a la familia y amigos por la pérdida de nuestro compañero, quien durante dos años compartió con nosotros su alegría y amistad”, dijo Norval Calvo, director de Pelando el ojo, en el inicio del espacio.

Calvo contó que en su encuentro con los familiares de Carballo, ellos resaltaron la oportunidad que tuvo el imitador de cumplir su sueño artístico, y que el país entero conociera su talento.

“Aun con esta tristeza encima, me siento feliz y agradecido porque como me lo dijeron su papá, su mamá, su hermano y hermana, le dimos a él un espacio especial en el programa, y tras verlo en La Dulce Vida y este programa, cumplió su sueño de estar en la radio imitando y siendo feliz con lo que hacía”, agregó Norval.

Tras Calvo, los integrantes de Pelando el ojo se refirieron a la sensible partida que los enluta y, en medio de lágrimas, le dieron el último adiós a su compañero de trabajo.

Una de las que más estremeció con lo que dijo fue Sharom Mendoza, quien pudo hablar hasta en un tercer intento, pues estaba sumamente afectada, ya que, dijo, José Ricardo era un superamigo de ella y de su mamá.

Sharom Mendoza fue una de las que más lloró durante el homenaje a José Ricardo Carballo. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

“Fue gracias a Pelando el ojo que tuve la oportunidad de conocerlo. Fue un superamigo mío y de todos nosotros. Fue un gran apoyo para mí en el programa. Me duele mucho que pasen estas cosas, me duele por la familia, me duele tanto talento, tanta humildad de una persona, y tanta nobleza, que es un reflejo de la familia de él”, afirmó Mendoza a llanto vivo.

En el programa, también recordaron las principales imitaciones de Carballo e incluso difundieron el video del casting que le pidió Norval antes de ficharlo para Pelando el ojo, en el 2023.

En el video, José Ricardo imita las voces de Albertano (personaje de la televisión mexicana), Alfredito (nicoyano famoso en redes sociales), el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el italiano Carlo Ancelotti.

Durante el programa, también hubo un segmento en el cual se repasaron los mejores momentos de José Ricardo, entre esos su imitación del diputado Francisco Nicolás y la llamada telefónica que intercambió con quien llamó el “gemelo”.

Los oyentes también tuvieron espacio en el programa especial e incluso saturaron las líneas telefónicas, pues querían enviarle a la familia un mensaje solidario y de esperanza en estos duros momentos.