Periodista Álvaro Sánchez sorprende con esta decisión a un año de su despido de Teletica

El periodista Álvaro Sánchez sorprendió este miércoles al anunciar una importante decisión laboral a pocos días de cumplirse un año de su sonada salida de Teletica.

La televisora del trencito cesó a Sánchez el 23 de mayo del 2025 luego de que compartiera información sensible relacionada con el expresidente Rodrigo Chaves en sus redes sociales. Por esa misma situación también salió del canal el periodista Christian Montero.

Álvaro Sánchez trabajó en Teletica hasta el 23 de mayo del 2025. (Instagram)

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Álvaro Sánchez renunció a CRHoy tras nueve meses

A solo tres días de cumplirse un año de aquella salida mediática, Álvaro Sánchez confirmó que renunció al medio digital CRHoy, donde trabajó durante los últimos nueve meses.

El reconocido sucesero compartió la noticia mediante un mensaje en Facebook, donde recordó el duro momento que vivió tras dejar Telenoticias y agradeció la oportunidad que recibió posteriormente.

“Hoy es mi último día de trabajo. Hace un año, la vida me golpeó con un despido, pero apenas dos meses después CRHoy me abrió las puertas, me lanzó un chaleco salvavidas y eso nunca dejaré de agradecerlo”, escribió.

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El periodista habló de su aprendizaje en medios digitales

En su publicación, Sánchez también destacó lo mucho que aprendió sobre el periodismo digital y las nuevas plataformas durante esta etapa profesional.

“Aprendí muchísimo de la nueva era del periodismo digital, cosas que desconocía de las nuevas tendencias. Ahora, hasta sé lo que son Instagram y TikTok y el alcance que tienen. Yo era un señor de Facebook, bueno, sigo siéndolo”, comentó entre bromas.

Álvaro Sánchez hizo esta publicación en Facebook este miércoles. (Facebook/Facebook)

El periodista aseguró que decidió tomar un nuevo rumbo profesional motivado por las oportunidades que han surgido recientemente.

“Hoy, las nuevas oportunidades siguen apareciendo gracias a Dios. He decidido tomarlas con la fe y la esperanza de que el trabajo duro y honesto serán mi norte”, agregó.

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La Teja supo que Álvaro Sánchez habría decidido cambiarse de acera y continuar su carrera en otro medio digital del país.