Periodista de Deportes Repretel y su esposa confirman desgarradora noticia: perdieron a su primer bebé

El periodista de Deportes Repretel, Carlos Chinchilla, y su esposa Katherine Hidalgo confirmaron en las últimas horas la noticia más desgarradora de sus vidas: la pérdida de su primer bebé.

La pareja se casó el 3 de mayo del 2025 y uno de los sueños más grandes que compartían era ser papás. En diciembre se dieron cuenta de que estaban embarazados, pero semanas después, un aborto espontáneo les arrebató su ilusión.

Carlos Chinchilla es periodista de Deportes Repretel. (Instagram/Instagram)

Fue Hidalgo quien hizo pública la dolorosa situación por la que han pasado, por medio de un extenso, sincero, y esperanzador mensaje que compartió este lunes en la noche en Instagram con un video muy emotivo.

En la grabación se muestran momentos bastante íntimos como el día en que Katherine se enteró de que sería mamá, la manera en que le comunicó la noticia a Carlos, la forma en que le comunicaron a sus familiares la llegada de bebé y el día en que les comunicaron lo sucedido.

Emma iba a ser el nombre de la niñita que hoy es un ángel más que cuida de ellos desde el cielo.

“Fueron dos meses de alegría, emoción, planes a futuro”

“En diciembre del 2025, nos dimos cuenta que íbamos a ser papás. Cualquiera que fuera cercano a nosotros conocía lo mucho que anhelamos y soñamos este momento. Fueron dos meses de alegría, emoción, planes a futuro que se volvieron en incertidumbre, miedo, dudas en cuestión de días.

“Varias visitas al hospital para chequeos y exámenes de sangre. Hasta que finalmente, un día se confirmó lo que más temíamos: perder a nuestro bebé. Este sin duda ha sido uno de los procesos emocionales más difíciles que nos ha tocado llevar tanto como matrimonio, como en nuestras vidas”, manifestó Katherine en su posteo.

El emotivo video que compartió esposa de periodista de Repretel al confirmar dura noticia

Mencionó que el vacío que les dejó la noticia en sus vidas muchas personas no lo comprenden, a pesar de que es una realidad que enfrentan muchas parejas.

“Un vacío que no muchos comprenden; un duelo de una vida que no pudimos conocer ni tocar, pero amamos profundamente, preguntas que en el momento no tienen respuesta; y una culpa constante de haber hecho algo mal.

“Físicamente es igual de complicado. Todos los cuerpos reaccionan diferente pero muy pocas personas te advierten de los dolores tan fuertes que sentís por días, de los sangrados tan profundos; que el proceso no se limita a un día sino que en ciertos casos son hasta semanas”, agregó Hidalgo.

Las palabras que dedicaron a Emma y a papás que pasan lo mismo

Asimismo, dedicó unas emotivas palabras a su hijita Emma.

“No pudimos tenerte en nuestros brazos, tu vida fue fugaz pero demasiado significativa para estos papitos que te aman inmensamente. Gracias por darnos fuerza para arriesgarnos a cumplir sueños que habíamos dado por imposibles, por mostrarnos un sentido de vida diferente y por darnos el regalo de sentir aunque fuera por unos meses, un amor tan inmenso que no tiene explicación. Y sobre todo, gracias por tu misión: darnos la voz para visibilizar esta situación”, apuntó.

En su mensaje también dedicó palabras a parejas que, como ellos, pasan por un dolor similar.

“Papitos que están pasando por esto en silencio: NO están solos, el dolor y duelo que sienten es real, sumamente válido y sobre todo, NO es culpa de ninguno. Aproximadamente el 25% de los embarazos terminan en aborto espontáneo y la mayoría de ellos se deben por anomalías cromosómicas en el embrión”, indicó.

Carlos Chinchilla y Katherine Hidalgo se casaron en mayo del 2025. (Instagram/Instagram)

Mensaje solidario

Katherine contó que decidieron hablar de este duro episodio en solidaridad con las personas que pasan por lo mismo en medio del susto y del silencio.

“Con una persona que haya sentido paz y acompañamiento, sabemos que Emma cumplió su misión. Te amaremos siempre Tomatín nuestro”, finalizó.

A Carlos y a Katherine desde La Teja les enviamos un abrazo muy fraterno y solidario en medio del duro momento.