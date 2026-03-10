Periodista de Repretel y su esposa reciben enorme apoyo tras revelar la pérdida de su bebé Emma

El periodista de Deportes Repretel, Carlos Chinchilla, y su esposa Katherine Hidalgo han recibido un enorme respaldo de amigos, colegas y seguidores luego de confirmar este lunes por la noche la pérdida de su primer bebé.

La dolorosa noticia fue compartida por Hidalgo mediante Instagram, donde publicó un emotivo video que resume algunos de los momentos más especiales que vivieron durante el embarazo.

En el clip se observa el día en que Katherine se enteró de que sería mamá, cuando le dio la noticia a Carlos y también el momento en que ambos compartieron la feliz noticia con sus familiares.

Carlos Chinchilla y Katherine Hidalgo van para un año de casados. Fotografía: Instagram Carlos Chinchilla. (Instagram/Instagram)

Sin embargo, la ilusión terminó abruptamente cuando Katherine sufrió un aborto espontáneo que les arrebató el sueño que tenían como esposos.

La pareja incluso ya había elegido el nombre de su hija: Emma.

Mensajes de apoyo no se hicieron esperar

Tras hacer pública la dura situación, decenas de personas comenzaron a enviarles mensajes de ánimo y solidaridad en redes sociales.

Uno de los primeros en reaccionar fue el periodista Kevin Barrantes, quien recientemente se convirtió en papá.

“Lo siento mucho, son muy valientes al contar este testimonio, que será de mucha ayuda para tantas personas que han pasado por lo mismo. Que Dios los bendiga y que encuentren en Él la paz de que todo esto forma parte de un plan aún mayor, mucha fuerza”, escribió.

También el periodista Diego Obando, actual figura de Teletica, les dedicó unas palabras.

“El tiempo de Dios, es todo lo que les puedo decir. Un abrazo enorme a ambos”, comentó.

El emotivo video que compartió esposa de periodista de Repretel al confirmar dura noticia

Un mensaje lleno de fe y esperanza

Entre los comentarios también destacó el de Daniela Alvarado, esposa del periodista de Noticias Repretel, Andrés Ramírez, quien les expresó palabras de esperanza.

“Dios tiene un plan extraordinario para ustedes... Son y serán los mejores papitos para cualquier ángel que llegue a este mundo. Pronto verán a su sueño correr y no dormirán nunca más por cuidarlo. Y este ángel los cuidará desde el cielo siempre”, escribió.

Muchos seguidores también compartieron sus propias experiencias o mensajes de consuelo.

“Lo siento mucho de todo corazón, sé por lo que pasaron, sé todo el dolor e incertidumbre. A veces no entendemos los planes de Dios, pero debemos confiar en que Él sabe por qué los hace”, comentó una usuaria.

Otro seguidor agregó un mensaje que tocó el corazón de muchos.

Carlos Chinchilla es un reconocido periodista de Deportes Repretel. Fotografía: Cortesía Carlos Chinchilla. (Instagram/Instagram)

“Hermano, lamento mucho esta prueba tan dura. Emma siempre será una bendición en sus vidas y una historia de amor que nadie les quita”.

Sin duda, Carlos y Katherine no están solos en este duro momento, pues cientos de personas han querido acompañarlos con palabras de cariño tras la pérdida de la pequeña Emma.