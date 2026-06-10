Periodista de Telenoticias deja ver lo enamorada que está con detalle para su novio y compañero de canal 7

La periodista de Valeria Martínez volvió a demostrar lo enamorada que está de su novio y compañero de trabajo, Jason Ureña, con un gesto que no pasó desapercibido en redes sociales.

La comunicadora aprovechó una cobertura que realiza en México para dedicarle un mensaje lleno de admiración al reportero de Telenoticias, luego de verlo en televisión informando sobre las afectaciones provocadas por el mal tiempo en Guanacaste.

Valeria Martínez y Jason Ureña tienen nueve meses de relación amorosa. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía/Cortesía)

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El mensaje que sorprendió a Jason Ureña

Valeria compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla del momento en que Jason realizaba un reporte en vivo para el noticiero de canal 7.

Junto a la imagen, escribió unas palabras que reflejaron el orgullo que siente por el trabajo de su pareja.

“Admiración total a la pasión con la que haces tu trabajo. Orgullosa siempre”, publicó la periodista.

La admiración profesional que dio paso al amor

Lo curioso es que esta no es la primera vez que Valeria habla públicamente de la admiración que siente por Jason.

Valeria Martínez sorprendió a su novio Jason Ureña con este mensaje. Fotografía: Instagram Valeria Martínez. (Instagram/Instagram)

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En febrero pasado, durante una entrevista con La Teja, la periodista contó que una de las principales razones por las que se fijó en él fue precisamente su desempeño profesional.

“Él es superrespetuoso y es de las cosas que más me gustaron. Además, antes de entrar a canal 7, lo admiraba por el trabajo que él hacía. Es un buen periodista y tenemos una personalidad muy parecida”, afirmó Vale en aquella conversación.

Jason también destacó las cualidades de Valeria

El sentimiento es mutuo.

En esa misma entrevista, Jason aseguró que una de las cosas que más le llamó la atención de Valeria fue su compromiso y profesionalismo.

“Siempre cuento que, a nivel personal, no podría estar con una persona que no haga bien su trabajo y ella es una gran profesional, lo que hizo que me llamara aún más la atención”, comentó el periodista.

Una historia de amor que nació en Teletica

Valeria Martínez y Jason Ureña llevan aproximadamente nueve meses de relación.

Ambos se conocieron mientras trabajaban como reporteros y compartían coberturas periodísticas tanto en la calle como dentro de la redacción de Teletica.

Con el paso del tiempo, la cercanía profesional se convirtió en amistad y posteriormente en una relación sentimental que hoy viven abiertamente.

Valeria Martínez y Jason Ureña son novios y compañeros de trabajo en Telenoticias. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

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Y aunque actualmente los separan cientos de kilómetros por compromisos laborales, el reciente mensaje de Valeria dejó claro que la admiración y el cariño siguen más fuertes que nunca.