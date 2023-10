Periodista de Teletica sacó las garras y dientes para defender a su hijo

El piloto de carreras Gustavo Ortega y la periodista Michelle Naranjo se convirtieron en papás en setiembre. Instagram

Michelle Naranjo, cuñada de la modelo y cantante Laura Ortega, sacó las garras y los dientes para defender a su hijo recién nacido.

La periodista de Teletica recibió un mensaje en su cuenta de Instagram que la hizo enfurecer y no ocultó su molestia.

La prometida del piloto de carreras Gustavo Ortega se puso a responder algunas preguntas de sus seguidores en Instagram y alguien le escribió que qué sentía saber que el otro hijo de su pareja era más bonito que el hijo de ella. Un comentario totalmente fuera de lugar, sin duda.

Cabe recordar que Ortega tiene otro hijo de un añito y hace menos de un mes nació Fernando, fruto de su relación con la comunicadora.

“Durante el embarazo me quedé callada muchas veces ante tanta estupidez que recibimos de gente enferma que no conocen ni un pedacito de la historia, que no me conocen y menos a Gustavo, que básicamente no tienen ni idea de nada, pero que llevan una vida tan miserable y aburrida que encuentran más interesante hablar de personas que ni saben que existen”, fue parte de su respuesta.

La periodista de Teletica se la pasa compartiendo en sus redes fotos e imágenes de su pequeño.

Naranjo además recalcó que sobre ella pueden pensar lo que quieran porque a eso no le presta atención, pero que si no va a permitir nunca que se metan con su bebé.

“Hoy me toca alzar la voz por Fernando, por mi hijo, porque no voy a permitir nunca faltas de respeto hacia él, ni siquiera en redes. La gente cree que puede escribir y decir lo que guste y sí, pero háganlo sobre mí las veces que quieran, me tiene sin cuidado, yo me conozco y la gente que amo me conoce y ni al caso con lo que se dice de mí o de Gus, pero tratar de ofenderme con mi bebé, de comparar como si esto fuera un concurso o una guerra, qué asco”, escribió.

Michelle Naranjo se no aguantó las ganas y estalló en redes al defender a su hijo. Instagram

Desde que Naranjo inició su relación con Ortega se ha visto envuelta en la crítica en redes sociales.