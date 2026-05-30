Periodista Diego Obando, de Teletica, cuenta la historia más irreal y rara de su vida

“La historia que está a punto de escuchar es lo más irreal y raro que puede imaginarse”.

Con esa frase, el periodista Diego Obando sorprendió este viernes al compartir una anécdota de infancia que, casi 24 años después, sigue considerando uno de los momentos más especiales de su vida.

En medio de la creciente expectativa por la Copa del Mundo 2026, el comunicador contó cómo nació su pasión por coleccionar álbumes de fútbol, una afición que mantiene hasta hoy y que comenzó gracias a una casualidad que parece sacada de una película.

Diego Obando aprovechó la fiebre mundialista para narrar su historia. Fotografía: Instagram Diego Obando. (Captura de video/Captura de video)

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El álbum del Mundial que Diego destruyó cuando era niño

En un video publicado en sus redes sociales, Diego mostró un ejemplar completo del álbum de la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002, una pieza que guarda con especial cariño.

El periodista recordó que en 2002 tenía apenas siete años y cursaba segundo grado de escuela cuando recibió el álbum como regalo de su mamá.

“En el año 2002 yo tenía siete años. Estaba en segundo grado de la escuela y recuerdo que este álbum me lo compró mi mamá y comencé a comprar postalitas también, pero resulta que un día se me ocurrió la genial idea de recortar todas las postales y hacer tarjetitas y desmadré el álbum. El primer álbum que hacía en mi vida lo tenía destruido”, contó Diego.

Con el tiempo, las tarjetas que elaboró también desaparecieron y el álbum quedó completamente arruinado.

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Encontró un tesoro en el Mercado de las Pulgas

Lo que parecía una historia triste dio un giro inesperado en 2003, cuando su mamá lo llevó a recorrer el tradicional Mercado de las Pulgas de San José.

Entre decenas de puestos, Diego se topó con algo que jamás imaginó volver a ver: un álbum completamente lleno del Mundial que él mismo había destruido meses antes.

Diego Obando narra lo que dijo que es la historia más irreal y rara de su vida

“Algún sábado por la mañana decidimos ir a dar una vuelta a ver qué era lo que tanto vendían ahí y resulta que en un puesto, de tantos que hay, un amigo estaba vendiendo este álbum lleno, completamente lleno, del Mundial que se había jugado el año pasado. Me puse a verlo y dije: ‘este mae tiene todo el álbum, ¿cuánto valdrá?’. A esa edad sabía que esto iba a tomar mucho valor”, afirmó.

El negocio que cambió su afición para siempre

La sorpresa fue aún mayor cuando preguntó cuánto costaba el álbum.

“Unos 300 o 200 colones. Cuando escuché eso, supe que iba a hacer el gran negocio de mi vida, aun con los siete años encima. Lo mejor de todo fue que el señor no solo nos vendió el álbum, sino que nos regaló un llavero en agradecimiento de la compra”, contó.

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Aquella compra se convirtió en el punto de partida de una pasión que lo ha acompañado durante décadas.

“No sé si fue el destino o pura suerte, pero este fue el comienzo del amor a coleccionar y desde entonces nació esa pasión por comprar álbumes de la Copa América, la Eurocopa y los mundiales”, refirió.

Hoy, mientras miles de aficionados comienzan a prepararse para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el periodista recordó la curiosa historia que lo convirtió en un apasionado coleccionista de álbumes deportivos.