Periodista Elías Alvarado contó lo duro que la pasó cuando llegó a Estados Unidos

Elías Alvarado, periodista de canal 7, contó su poco conocida y dura historia de vida, que sorprendió a muchas personas, en el pódcast “Contános tu historia con Adri y Liz”.

Elías Alvarado fue el invitado especial del programa de las periodistas Adriana Durán y Lizeth Castro, donde abrió su corazón para contar cómo fue irse a Estados Unidos.

Alvarado confesó que después de que sus padres se separaron, su mamá y sus hermanos se fueron a vivir con él a Pérez Zeledón.

“Tuve que dejar la universidad porque ya no me daba para ayudar en mi casa y la única manera que yo veía era que me tenía que ir para Estados Unidos con mi esposa”, dijo.

Elías expresó que tenía miedo y no estaba convencido de irse a ese país; sin embargo, se fue con la idea de mejorar su situación económica.

“Me fui a trabajar en un compañía de hamburguesas, ganaba el mínimo, por lo que busque otro trabajo lavando platos”, comentó

El comunicador expresó que después del cuarto mes de estar breteando durísimo, no aguantó y tiró la toalla.

“Hice maleta tres veces y en la última mi esposa ofreció llevarme al aeropuerto”, comentó.

Alvarado contó que su esposa, Tania Mata, le dijo que ella lo quería, pero que quería su felicidad y si no estaba feliz, era mejor que se devolviera para Tiquicia.

Mi esposa me dijo: “Si usted quiere irse para Costa Rica, yo lo amo y todo, pero no lo voy a detener”.

Elías confesó que después de ese episodio le dijo a su esposa que la amaba y que no la podía dejar, por lo que tomó la decisión de desempacar y quedarse en New York para seguir breteando.

Sin duda alguna el periodista, a pesar de todo lo que atravesó en su momento, logró salir adelante y tomó la mejor decisión, pues ahora vive muy feliz junto a su esposa y su pequeño hijo Saúl. Y tiene el brete que siempre quiso, ya que es corresponsal de canal 7.