Periodista está chiva porque asegura que es víctima de una injusticia

La periodista Ivonne Blanco está chiva con la dirección del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) por lo que considera una injusticia.

Ella es la que presenta el espacio de las tardes “Con sello de oro”, programa que adoran los adultos mayores luego de que desapareciera Teleclub, de la recién fallecida Inés Sánchez de Revuelta.

Desde hace días en canal 13 vienen haciendo ciertos cambios en su programación y el pasado lunes 24 de abril le comunicaron que su programa no va más, a pesar de ser uno de los que más genera audiencia.

“Con sello de oro” nació hace 17 años, pero después lo empezó a patrocinar la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) y tuvo que cambiar el nombre. Sin embargo, en setiembre de 2022 volvió a retomar su nombre habitual y con un nuevo horario, los martes y jueves a la 1 p.m. y con repetición a las 5 p.m..

Ivonne dice haberse sentido muy mal por la forma en que le dijeron que el programa se dejaría de producir, sin darle mayores explicaciones.

“Lo tomo muy mal desde el punto de vista que se le está quitando espacio televisivo a las personas adultas mayores en el canal que es del pueblo, donde ellos deberían ser una parte importante de la programación. Lo tomo mal porque es un espacio que siempre ha brindado un gran servicio desde muchos puntos de vista. Me lo tomo mal porque me lo dicen una semana antes y nada más me dicen: ‘Ivonne, ya no va la próxima semana’, lo tomo como un irrespeto a mi persona, como profesional”, dijo enojada.

Por la cantidad de llamadas y de saludos de la gente de los pueblos sabemos que la gente nos ve”. — Ivonne Blanco, periodista

No pudo despedirse

Lo que más le duele a la experimentada periodista, quien tiene 25 años trabajando en el canal del Estado, es que no le dieron ni la oportunidad de despedirse de los televidentes y avisarles que ya no habrá más “Con sello de oro”.

Por cuestiones de logística el programa se grababa con una semana de anticipación, su última vez al aire fue el pasado 27 de abril y ya estaba editado.

Ivonne dijo estar muy dolida porque le hubiera encantado hacer un programa de cierre bien lindo y en el que pudiera agradecer a los televidentes tantos años de apoyo, pero al final no se pudo.

“No voy a hacer un programa de cierre o de despedida como debería de ser lo correcto, darle gracias a las personas por el apoyo que me han brindado en esta temporada, pero no lo voy a hacer porque el canal el lunes (anterior) simple y sencillamente me comunica que la próxima ya no va, entonces, no hay posibilidad de hacer un programa de cierre, lo cual me parece una falta respeto al televidente”, mencionó.

Blanco explicó que su jefatura inmediata nada más le indicó que no tenían más presupuesto para sacar el programa y ella comprende que muchas veces esas decisiones la toman los altos jerarcas. Ivonne cuenta con plaza fija dentro del 13 y será reubicada a ejercer nuevas funciones en otro espacios o bien en el noticiero.

“Si bien es cierto que somos un canal que tiene que tener buenos productos y competir, somos un programa que nació para brindar la transmisión de valores, para fortalecer los valores en el pueblo, para transmitir información que forme al ser humano, que haga de la sociedad un lugar más justo y siento que lo que se busca ahora no es exactamente lo que hizo nacer este canal”, agregó.

Ivonne aprovechó la ocasión para disculparse con aquellos emprendedores y adultos mayores a los que ya había entrevistado para los programas de mayo porque ya no podrán verse en la pantalla.

Cambios y más cambios

El 2 de marzo de este año se nombró a Fernando Sandí como nuevo presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) y, desde entonces, se han venido anunciando el cierre de varios programas de años en canal 13.

La semana pasada también les informamos que la revista Café Nacional. que se transmitía de lunes a viernes, de 2:30 p.m. a 4 p.m., saldría del aire, su último programa fue este viernes 28 de abril.

Pero así como le están quitando espacios también están anunciando nuevas producciones.

Por ejemplo, este 1 de mayo a partir de las 9 p.m. se estrenará “Fútbol sin censura”, para los amantes del deporte rey; también este martes 2 de mayo inicia la revista matutina “Su lado positivo”, a las 7:30 a.m., que será presentada por los periodista Sergio Castro y Diana Vásquez.

“Diana va a presentar desde el set y yo siempre voy a andar en la calle con un equipo portátil”, adelantó Castro.

El sábado 6 de mayo inicia el espacio “Yok TV Radio”, a partir de las 11 a.m., para los que gustan ver música en video y una hora después darán “Gamming League”, para los amantes de los videojuegos.

“La propuesta de estos cambios de programación se da en vista de poder ofrecer una renovada estructura que ponga al canal a la vanguardia y buscar nuevas audiencias”, comunicó Fernando Sandí, presidente ejecutivo del SINART.

El noticiero 13 noticias inicia esta semana con tres ediciones a las 6:30 a.m., 12 m.d. y 6 p.m..

En los próximos días también darán a conocer sobre un nuevo programa enfocado en las mujeres y para los amantes de las corridas de toros.