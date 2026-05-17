Periodista Luis Ortiz revela cómo cambió su vida tras salir de Teletica

A mes y medio de su inesperada salida de Teletica, el periodista Luis Ortiz disfruta una etapa completamente distinta a la que vivió durante más de dos décadas en canal 7.

El expresentador de Telenoticias dejó la televisora el pasado 2 de abril luego de 22 años de carrera y asegura que la decisión estuvo impulsada, principalmente, por una razón: recuperar el tiempo perdido con su familia.

Luis Ortiz anunció que en pocos días lanzará la versión pódcast de su proyecto TecToc, un programa sobre tecnología que lanzó hace 9 años. Fotografía: YouTube. (Instagram/Instagram)

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En conversación con La Teja, Ortiz habló sobre cómo ha sido su nueva vida lejos de las cámaras, sus proyectos profesionales y hasta la influencia que tuvo la salida de Ignacio Santos de la dirección del noticiero en su decisión de renunciar semanas después.

—¿Qué ha hecho en estas semanas fuera de Teletica?

Lo primero es pasar más tiempo con mi esposa y con mi hijo. Mi principal objetivo con la renuncia era recuperar tiempo principalmente con el enano, que me costaba muchísimo compartir con él por los horarios. Ya puedo ir por él a la escuela, llevarlo a su clase de taekwondo y demás cosas que entre semana antes no podía hacer.

Lo segundo que he hecho es fortalecer un proyecto en el que tanto mi socio Rogelio Umaña como yo le hemos puesto un esfuerzo gigantesco durante 9 años y es TecToc. Estamos trabajando más de lleno, más arduamente, en la generación de contenido en redes sociales y dentro de poco ya va a estar disponible para los fanáticos de la tecnología el nuevo pódcast de TecToc, que va a salir al aire dos veces a la semana.

—¿Entonces en esta nueva etapa TecToc evolucionó a un pódcast?

Exacto, y estamos muy emocionados porque hemos estado trabajando mucho y adquiriendo equipo, porque queremos dar la mejor calidad tanto en video como en audio, y va a ser una sorpresa muy bonita para la gente que ha seguido el programa en la radio y para la que nos ha seguido en redes sociales este tiempo. Va a ser una sorpresa muy bonita lo que les vamos a mostrar.

El programa tendrá contenidos muy distintos a lo que teníamos a diario en la radio, porque ahora tenemos más tiempo para dedicarle a eso. En esta nueva etapa vamos a tener personalidades con las que vamos a hablar de su relación con la tecnología y muchísimo más.

Luis Ortiz contó que tras su salida de Teletica comienza a recuperar tiempo en familia. En la foto junto a su esposa Viviam Perera. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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—¿Le está apostando el cien por ciento a TecToc a nivel profesional?

Al mismo tiempo que estamos desarrollando esto, también he estado dando charlas y participando en algunas conferencias; de hecho, en el Costa Rica Tech Week próximamente vamos a tener un “workshop” con interesados en el tema de la generación de contenido. También estoy generando contenido para diferentes empresas, principalmente en el área de tecnología. Ese es el enfoque profesional en este momento.

—¿Le interesa regresar a los medios o a la tele?

En este momento específico no estoy buscando trabajo en un medio de comunicación; sin embargo, no puedo decir que no quiero trabajar en un medio de comunicación. Los medios de comunicación han sido mi vida profesional. La mitad de mi vida he estado en un medio de comunicación. Me encanta llegarle a la gente, lo he disfrutado muchísimo, pero tampoco estoy buscando trabajo. Estoy desarrollando mis planes con muchísimo entusiasmo y no estoy buscando trabajo en este momento. No te digo que si me llega una oferta no la voy a escuchar, pero no es mi prioridad; mi prioridad en este momento es desarrollar TecToc y dedicarme a mi familia también.

Luis Ortiz trabajó en Teletica durante 22 años. En sus últimos años en el canal coordinó y presentó la edición nocturna de Telenoticias. Fotografía: Archivo LT. (Captura/Captura)

—Usted dijo que renunció a Teletica buscando más tiempo en familia, pero hay gente que piensa que la salida de don Ignacio Santos tuvo algo que ver…

Mirá, la razón principal siempre fue mi familia. Creo que a veces se cierran ciclos y te aceleran la toma de decisiones.

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—Usted era muy cercano a don Ignacio, ¿pesó algo el retiro de él en su decisión?

La ausencia de don Ignacio en la dirección del noticiero me marcó muchísimo en el sentido de que él siempre ha sido no solo un jefe y un líder, sino también un amigo, y claramente influyó mucho su ausencia en mi decisión.

—¿Era el momento para salir de Teletica o se adelantó por eso?

Era el momento de salir.

—¿Salió bien del canal?

Yo creo que sí, todavía mantengo contacto con mis compañeros, con muchos de mis jefes y sigo conversando con ellos, no a diario, pero sí frecuentemente.

—¿Qué es lo que más le ha hecho falta de esa rutina?

Es una buena pregunta; no he pensado qué me ha hecho falta. Claramente, sobre todo la interacción con mis compañeros de la noche, porque en nuestro grupo, en nuestro horario, éramos una verdadera familia y sé que la familia sigue, pero yo ya no estoy ahí.

Luis Ortiz compartió hace unos días en su perfil de TecToc su experiencia a bordo de un carro autónomo en Los Ángeles. Fotografía: Youtube. (Instagram/Instagram)

—¿Qué fue lo primero que hizo tras dejar el canal?

Dedicarle tiempo a mi salud, a dormir y descansar mejor. Dedicarles más tiempo al ejercicio y a los entrenamientos, porque estoy planeando hacer una maratón pronto, entonces eso también lo ha permitido, y recuperar tiempo con mi esposa, que se limitaba mucho antes a los fines de semana y ya hemos logrado ir a actividades, salir a comer juntos, cosas que no podíamos hacer antes.

—¿A cuál maratón va?

A la de Ámsterdam, en octubre. Va a ser mi primera maratón.

—¿Por qué eligió la de Ámsterdam?

Dentro de los consejos que recibí antes de registrarme, me la recomendaron porque es una maratón que no tiene mucho ascenso, el clima es bastante favorable en la época y demás, entonces me incliné por esa.

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—¿Cómo va con la preparación?

Empecé a entrenarme hace cerca de un año. Antes, con mi trabajo en el canal, era más difícil en el tema de horarios y descanso porque me acostaba muy tarde y tenía que levantarme muy temprano. Ahora tengo una mejor recuperación a diario, puedo dormir un poquito más y los entrenamientos me salen mejor.

Luis Ortiz tiene cerca de 20 años de correr. En la actualidad se prepara con más disciplina para participar en su primera maratón: en octubre la de Amsterdan. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

—¿Desde hace cuánto hace atletismo?

Desde hace como 20 años corro, no con la disciplina que lo hago ahora, pero sí siempre he salido a correr a ratillos.