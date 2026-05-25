Periodista Minerva Rojas explica el sensible motivo de su “desaparición” de De boca en boca

La periodista de Teletica Minerva Rojas llevaba varios días sin aparecer en las transmisiones de De boca en boca, situación que despertó la curiosidad de muchos televidentes.

Este lunes, la comunicadora finalmente explicó qué ocurre y confirmó que su ausencia tiene relación directa con su segundo embarazo, noticia que anunció hace pocas semanas.

Minerva Rojas trabajaba en Teletica Formatos, pero la cambiaron a De boca en boca para cuidarla del embarazo. Fotografía: Instagram Minerva Rojas. (Instagram/Instagram)

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¿Qué le pasó a Minerva Rojas?

La puriscaleña contó en el programa que actualmente está realizando teletrabajo debido a varios dolores físicos que han requerido reposo y mayores cuidados durante esta etapa de gestación.

“Mucha gente se pregunta por qué no he estado en pantalla los últimos días en De boca en boca y es justamente porque me he dedicado a hacer teletrabajo. Necesito descansar y reposar un poco la espalda”, explicó en el programa de Teletica.

Desde hace varios días, los reportes en vivo que normalmente realizaba Minerva en distintas comunidades del país están siendo asumidos por el periodista Rodolfo Rodríguez, lo que despertó la curiosidad de las personas.

¿Por qué Minerva Rojas dejó de aparecer en De boca en boca?

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Dolores en la espalda obligaron a tomar medidas

La figura de canal 7 detalló que tiene algunas lesiones en la espalda y que los cambios físicos propios del embarazo le han provocado molestias importantes.

“Tengo ciertas lesiones en la espalda y siento que el ensanchamiento de las caderas como que se me ha dado bastante, entonces sí, he tenido punzoncitos y dolores y con el afán de cuidarme y de que me cuiden, los jefes es que deciden que yo pase un poquito más de tiempo en la casa”, afirmó.

Minerva será mamá nuevamente 10 años después

Minerva Rojas se convertirá en mamá por segunda vez, una década después de su primer embarazo.

Por ahora, la periodista aún desconoce el sexo del bebé, aunque según contó, muchas personas cercanas le han dicho que creen que será una niña.

La noticia del embarazo de la comunicadora ha generado múltiples muestras de cariño y buenos deseos de parte de la audiencia de De boca en boca.

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