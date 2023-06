Periodista Paula Brenes se llevó un sustillo y hace una petición a la gente

Paula Brenes es la bella presentadora de Telediario, de canal 8. Instagram. (Instagram)

Paula Brenes tuvo un sustillo con su salud este viernes que la motivó a dejar un mensaje a la gente que la sigue en Instagram.

La presentadora del noticiero Telediario, de Multimedios canal 8, contó que debió buscar atención médica, debido a una extraña inflamación en una parte de su cara, que le afectó, incluso, hasta el oído.

Brenes informó a la gente de lo que sucedió luego de despertarse de un sueño profundo de dos horas después de que dos inyecciones y dos pastillas que le dio el doctor la noquearon.

“De verdad, este fin de semana tómense las cosas con calma. A veces uno corre y corre y se preocupa por todo el mundo y deja cosas de lado, incluyendo la salud”, dijo Pau antes de comentar qué fue lo que le pasó.

Paula Brenes envía un consejo a las personas

“Hoy amanecí inflamada en una parte de la cara y resulta que tengo otra vez neuralgia del trigémino y eso, en mi caso, es por estrés. Pudimos frenar la inflamación que me dio en el oído, que lo tenía superinflamado, y la parte del ojo y de los cachetes me dolía que pasaran las brochas y las esponjas (de maquillaje). Me dolía la nariz, las pestañas, la ceja”, resumió Brenes.

La espabilada periodista aseguró que la inflamación ya había empezado a bajar y aprovechó para pedirles a las personas más atención al corre corre diario.

“Nada hacemos si le ponemos atención (al asunto de la salud) y no le bajamos dos rayitas al corre corre de la vida. Sigámonos preocupando por la gente que amamos, pero llevémoslo con calma”, terminó Brenes.