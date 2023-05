Periodista Sergio González encontró el amor en el nuevo Ministro de Comunicación

Sergio González y Jorge Rodríguez se ven muy felices juntos. Facebook.

El periodista de Multimedios Sergio González está viviendo una etapa más que feliz en su vida, pues además de que en el trabajo le va muy bien, también le llegó el amor.

González ya llevaba varios años soltero, sin embargo, hace un tiempo llegó una persona que lo hizo volver a creer en el amor y que lo tiene con una sonrisa que nadie se la quita.

Esa persona es nada más y nada menos que Jorge Rodríguez, quien hace apenas unos días fue nombrado como el nuevo Ministro de Comunicación en el gobierno de Rodrigo Chaves.

Ambos decidieron hacer público su amor con un par de fotografías en sus redes sociales donde se les ve realmente felices e ilusionados con esta nueva oportunidad que le dan al amor.

“Para lo mejor hay que esperar también”, escribió Sergio en sus redes sociales acompañando una fotografía donde salen bien abrazados así como la etiqueta #contodo.

LEA MÁS: Nuevo ministro de Comunicación pasó la escoba en Casa Presidencial y despidió a seis de un solo

Jorge hizo lo mismo con otra imagen, utilizando el mismo “hashtag” y donde nuevamente aparecen abrazados y gozando de la compañía del otro.

Luego de sus publicaciones, los dos recibieron muchas felicitaciones y cariño de las personas que los siguen en redes sociales.

Sergio González y Jorge Rodríguez ahora son pareja.

Feliz

La Teja conversó con Sergio, quien aseguró que los detalles se los guarda para su relación, pero aceptó que está muy feliz con esta nueva experiencia en el amor.

“Estoy viviendo una etapa sumamente feliz en mi vida. Gracias a Dios vivo en un país de derechos, donde uno se siente libre. Estoy al lado de una gran persona, y creciendo en todos los sentidos, tanto en lo personal como en lo profesional.

“Yo creo que ese tema se queda para nosotros y nuestras familias. Lo más importante es que impere el respeto y el amor. Ambos tenemos jornadas cargadas de trabajo, uno protege el tesoro más preciado que son mi pareja y mis papás”, afirmó cuando le consultamos.

Jorge Rodríguez Vives es el ministro de comunicación de la administración de Rodrigo Chaves desde el 3 de mayo del 2023 (Cortesía)

Le preguntamos qué lo hizo confiar nuevamente en el amor y nos respondió que cuando las cosas están para uno, ni quitándose.

“Cuando llega una persona buena a tu vida, hay que aprovechar la oportunidad. La vida es ya, el minuto y el momento. Creo que el tema de cuánto, cómo, queda para nosotros. Si bien publiqué en mis redes sociales una foto y él también, es solo para mostrar a tanta gente que nos quiere, que estamos felices y creciendo como personas”, agregó.

En cuanto a los trabajos públicos que tienen ambos, Sergio afirmó que no habrá en ningún momento conflicto de intereses porque ambos son profesionales y tienen una ética que los acompaña.

“La ética periodística siempre se mantiene. Cuando he tenido que cuestionar la labor del Gobierno lo hago y lo seguiré haciendo. Periodismo es una cosa, amor otra. No me temblará la mano nunca. Me han formado grandes como Pilar Cisneros, José Montero y Yamileth Guido. Los principios se llevan en la sangre”, señaló el presentador.