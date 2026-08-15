Farándula

Periodista Stefanía Colombari no se guardó nada al revelar lo que más le atrae de un hombre

Comunicadora se soltó a hablar como pocas veces de temas más relacionados con su vida personal

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Por Manuel Herrera

Pocas veces la periodista Stefanía Colombari se ha abierto a hablar tan claramente de algunos aspectos de su vida más personal como lo hizo esta semana.

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La reportera de 7 Días y presentadora de Telenoticias se animó a responder preguntas de diversos temas que le hicieron por medio de las redes sociales, una de ellas estaba relacionada con su hombre ideal.

Stefanía Colombari
Stefanía Colombari lleva 10 años trabajando en Teletica, la mayoría del tiempo en 7 Días. (Instagram/Instagram)

Aunque no sabemos si la simpática comunicadora está soltera o en una relación amorosa, lo cierto es que ella no se guardó nada al confesar lo que más le atrae de un hombre.

“¿Qué es lo que más te llama la atención de un hombre?”, le preguntaron a la macha, quien respondió sin rodeos la curiosa pregunta que le hizo un seguidor.

Stefania no se anduvo por las ramas y destacó que la inteligencia es uno de los aspectos que más le llaman la atención, pues de eso dependen otras cosas igual de importantes para ella.

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Su inteligencia y eso, por añadidura, conlleva muchísimas cualidades más”, mencionó en la primera parte de la respuesta.

Stefanía Colombari, periodista de 7 Días y presentadora de Telenoticias.
Stefanía Colombari actualmente presenta la edición estelar de Telenoticias. (redes)

Destacó que también le gustan los hombres detallistas y que triunfen en lo que se propongan.

“Su impulso por mantenerse triunfador en lo que haga y, por supuesto, que sea un caballero muy detallista y proveedor en todo sentido”, agregó.

En consultas previas, Stefania afirmó que el matrimonio sí está en sus planes de vida, así como convertirse en mamá. Eso sí, dejó clarísimo que para dar ese paso necesita encontrar a la persona indicada. Ahora sabemos cuáles son las características que debe cumplir.

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Colombari ha ganado mucha popularidad en televisión en las últimas semanas, pues, producto de los cambios en la dirección de Telenoticias, ahora aparece con más frecuencia en la pantalla de canal 7.

Stefanía Colombari
Stefanía Colombari expresó en esta respuesta gran parte de lo que busca en una pareja. (Instagram/Instagram)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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