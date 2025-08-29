Expresentadora de Teletica a actriz Ana Karina Manco: “¿Por qué no te devolvés a Venezuela?”

La actriz venezolana Ana Karina Manco se volvió tendencia al subir un video en sus redes hablando mal de Costa Rica. (redes/Instagram)

Pilar Delgado fue otra que reaccionó muy molesta al ver el video que compartió la actriz venezolana Ana Karina Manco donde habla muy mal de Costa Rica.

La expresentadora de Teletica invitó a la actriz a abandonar el país y hasta mencionó que por venezolanas como ella le da vergüenza su país.

Pilar Delgado el respondió a la actriz venezolana Ana Karina Manco

Manco subió un video a sus redes diciendo que los ticos son muy agresivos y que el pura vida es “pura hipocresía”.

“Son agresivísimos, el pura vida es totalmente falso, esto es una hipocresía, la gente más agresiva que he conocido en la historia de mi vida es de aquí, todos te tiran el carro, todos, no les interesa si chocan, cada media esquina hay un choque, choque, choque es una cosa cultural”, dijo la actriz muy enojada y cuyo video se hizo viral en las últimas horas.

Delgado, quien fue una de las conductoras del espacio En vivo, de canal 7, se mostró muy sorprendida al escuchar lo que dijo su coterránea.

La expresentadora venezolana Pilar Delgado estaba muy molesta con el video de la actriz Ana Karina Manco. (redes/Instagram)

“Una persona que yo admiraba muchísimo, pero que se refiere así al país que te está recibiendo... No sé ni qué está haciendo ella, no sé que está haciendo en Costa Rica, y nuevamente sí soy venezolana y por personas como ella, a mí me da un poco de vergüenza, un poco de vergüenza cuando se refieren así al país que te ha recibido. ¿Por qué no te devolvés a Venezuela? Andá busca a Maduro, ¿Por qué no te vas para Miami? De repente ahí la gente no sea tan agresiva. ¿Por qué hablar mal del país donde estás viviendo?”.

“Si es cierto se choca, pero ¿agresiva?, ¿hiprócrita?, cultural, mercadotécnica, pura vida, o sea, no, no, Ana Karina, la volaste de jonrón. Sorry, no sé seguro fue un mal día, todos tenemos mal día, pero mejor calladita, sí, en esta ocasión te hubiera servido mejor, pero la cagaste", mencionó en sus redes.

Pilar agregó que no entiende cómo la actriz habla de agresividad si se veía más agresiva ella y que venezolanos así no representan para nada su país.