Poderosa y atrevida: la verdadera historia detrás del nuevo tema de Elena Umaña, ¿tendrá que ver con su ex?

Elena Umaña, cantante nacional, dice sentirse una mujer "poderosa y atrevida". (Instagram/Cortesía)

La cantante Elena Umaña está de estreno, pues esta semana lanzó “Poderosa y atrevida”, un tema de su autoría y que aclaró no tiene nada que ver con su supuesta ruptura amorosa.

Hace semanas surgió el chisme de que la ex Kalúa había terminado su relación con Jimmy Vargas, pero ella no suele hablar a los medios de su vida privada.

Ante el estreno del tema y tras contarnos que es una composición de ella, le preguntamos si tenía algo que ver con su actual situación sentimental.

Elena aclaró que la canción no es una indirecta ni una pedrada para nadie y que solo la escribió con el propósito de empoderar a las mujeres que han vivido relaciones que las apagan.

“Poderosa, atrevida, nos vas a verme sola y deprimida. Si estoy bailando y disfrutando, no significa que me estoy desahogando”, dice el coro de la canción.

“Es como para levantarles el ánimo a las mujeres cuando están con una persona que las opaca, que no las deja sobresalir, esas relaciones tóxicas donde no puedes salir con tus amigas y terminas viviendo solo para esa persona”, explicó la cantante sobre el significado de la canción.

Elena Umaña pasaba compartiendo en sus redes historias con su pareja Jimmy Vargas, pero hace meses ya no.

Para ella, el tema retrata el momento en que una mujer decide decir basta y recuperar su valor.

“La relación se termina y ella agarra valor y dice: ‘No, no me voy a morir’”, afirmó, recalcando a su vez que el mensaje central es la independencia emocional.

“Somos mujeres independientes, que si elegimos a un hombre es porque lo queremos, no porque lo necesitamos. Terminamos esa relación y no nos echamos a morir, comenzamos a brillar, a volar alto y a disfrutar la vida”, señaló.

Elena compara ese proceso con “hacer las de Shakira”; es decir, transformar las malas experiencias en impulso para salir adelante.

“No tiene nada que ver conmigo. Esta canción se grabó hace bastante tiempo, incluso desde antes (que surgieran los rumores de su ruptura amorosa)”, agregó.

Tema muy cercano

Elena reveló que la letra es completamente de su autoría, mas no la melodía, y que la historia que la inspiró no fue suya, sino de su hija mayor, Natasha.

“Yo la estaba escribiendo cuando llegó mi hija y me contó una historia con su novio, que le estaba pidiendo tiempo. Ahí dije: ‘Ya me dio la idea para hacer la canción’”, contó.

La experiencia que vivió su hija con su pareja le ayudó con la base del tema y ya después la inspiración siguió de forma natural.

Como madre, Umaña confesó que acompañar a su hija en un tema de desamor es especialmente duro, pero que “así es la vida y uno tiene que aprender por sus propias experiencias”.

Elena Umaña contó que el video este nuevo tema lo grabaron en el club El Teatro. (Instagram/Cortesía)

Cuando terminó de escribir la canción y se la mostró a su hija, asegura que le encantó, en especial porque habla de que la mujer puede salir adelante y “disfrutar mi vida”.

En cuanto al video del tema, contó que lo grabó en el club nocturno El Teatro y que es la primera vez a sus 51 años que se pone un traje “tan sexy”, pues define mucho su figura.

Este fue el traje se mandó a traer Elena Umaña para esta canción. (redes/Captura de video)

“Quise hacer el video con un vestuario muy sexy, como que sea la última que me pongo así supersexy a mis 51 años, entonces quería que fuera como una discoteca con mucha gente disfrutando, bailando”, dijo.

Aunque evitó definir su estado sentimental, Elena concluyó que está tranquila, “feliz, contenta”, dejando claro que su prioridad sigue siendo la música y los nuevos proyectos que vienen en camino.