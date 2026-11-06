Preparan la chicharronada más grande de la historia de Costa Rica, digna de un Récord Guinness

¡Alisten el apetito porque en playa Coyote de Nandayure, Guanacaste se viene una chicharronada de campeonato mundial! En verdad que será una chicharronada digna de Récord Guinness.

El próximo 21 de noviembre, esta comunidad guanacasteca tendrá una celebración muy especial: 25 cocineros se encargarán de preparar una tonelada de chicharrones, una cantidad que promete dejar a más de uno con ganas de repetir.

Playa Coyote se prepara para recibir a cientos de personas que podrán disfrutar de una gran chicharronada gratuita. (www.guananoticias.com/Cortesía)

La cita será desde el mediodía en el salón del campo ferial de playa Coyote. Lo mejor es que quienes lleguen podrán disfrutar gratuitamente de los chicharrones.

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La actividad nació en el 2019 y con el paso de los años ha conseguido reunir a más participantes y visitantes.

Una tonelada de chicharrones serán preparados por cocineros que llegarán desde diferentes comunidades del país. (www.guananoticias.com/Cortesía)

Para esta edición llegarán cocineros de Hojancha, Mansión, Nicoya, Nosara, Cóbano, Jicaral, Bejuco, San Jorge, San Juan, La Trocha, El Bongo, Coyote, Palmares y Santa Ana de San José.

Rodrigo Baltodano, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Playa Coyote, explicó que uno de los atractivos es precisamente la variedad de preparaciones, pues cada cocinero tiene sus propios secretos para conseguir unos buenos chicharrones.

La actividad reúne a personas que comparten su pasión por la cocina y el deseo de mantener vivas las tradiciones populares. (www.guananoticias.com/Cortesía)

“Este es un evento que hacemos todos los años, la primera vez fue en el 2019 y cada vez ha ido creciendo más. En esta edición esperamos un éxito todavía más grande; por dicha, pudimos reunir gente de varias partes del país que son muy buenos haciendo chicharrones de varias maneras, cada uno a su propio estilo”, contó.

Un homenaje a la solidaridad

La fiesta también servirá para reconocer a Rodolfo Losilla Badilla, un vecino de San Ramón de Alajuela que, pese a vivir lejos, mantiene un vínculo muy especial con Playa Coyote.

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Apunte bien para que pueda ir porque darán chicharrones gratis. (www.guananoticias.com/Cortesía)

Durante años ha colaborado con iniciativas comunales, entre ellas la apertura de una trocha y la organización de cabalgatas para conseguir recursos destinados a proyectos locales.

Baltodano explicó que Losilla visita la zona con regularidad y siempre está dispuesto a involucrarse cuando se necesita una mano.

“Es un hombre que quiere mucho a nuestra comunidad, él viene aquí como una vez por mes y se involucra en la solución de los problemas sociales. Este es un homenaje muy merecido para una persona que ha trabajado por el bien de esta localidad de una manera desinteresada”, expresó.

La chicharronada también busca fortalecer los lazos entre vecinos y visitantes en una jornada llena de sabor y solidaridad. (www.guananoticias.com/Cortesía)

Una fiesta que también ayuda

La degustación será gratuita, pero quienes compren otros alimentos, platillos y refrescos estarán colaborando con una buena causa.

Lo recaudado se entregará a la comunidad de San Jorge, que trabaja para comprar un terreno donde pueda construir una plaza de fútbol.

Los fondos obtenidos por la venta de comidas y bebidas ayudarán a la comunidad de San Jorge a conseguir un terreno para su futura plaza de fútbol. (www.guananoticias.com/Cortesía)

La intención es ofrecerles a niños y jóvenes un espacio para practicar deporte, compartir y mantenerse alejados de situaciones de riesgo.

La programación también incluye entretenimiento tradicional: habrá rodeo a las 5 p. m. y corrida de toros a las 7 p. m.

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Quienes quieran conocer más detalles pueden comunicarse al teléfono 8719-0397.

Agradecemos a la familia amiga de www.guananoticias.com por la colaboración para esta nota.