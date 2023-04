Presentador al que sí dejaron entrar a casa de Maribel Guardia relata cómo la vio

Guardia reconoció que le costará asimilar este momento y el apoyo de sus familiares será clave. (Instagram)

El reconocido presentador de televisión mexicano, Alan Tacher, reveló en el programa Despierta América que conversó en privado con Maribel Guardia horas después del fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa, y describió cómo se encontraba la tica antes de dar declaraciones a la prensa.

“Bien complicado, un carrusel de emociones, llegué a la casa de Maribel, la cual agradezco eternamente a toda su familia que me abrieron las puertas, por su confianza, hasta estaba temblando de la emoción, porque fue un momento bien fuerte.

“Nos dimos un abrazo enorme con Maribel, lloramos juntos aproximadamente por un minuto, ella entre bromas para bajar la tensión me decía: ‘qué guapo estás’, le respondí que no me digas esto ahorita y luego Marco nos abrazó”, relató.

Por cerca de una hora y media, Guardia conversó con Tacher este martes, le comentó que estaba agradecida con la gente y la prensa que la ha apoyado en este duro momento y le indicó que se tomará su tiempo para ver los homenajes que le hicieron los medios de comunicación a su hijo.

Detalló que muchos familiares de Julián tuvieron que adelantar su viaje anual por su cumpleaños, que estaba programado para el mes de mayo, para apoyar a Maribel y su esposa.

Además, Maribel le contó a Alan cómo fue la única misa que realizaron por la partida de su hijo.

“En realidad nunca hubo una misa para el público, solo se presentó una misa para la familia al día siguiente de su fallecimiento, me comentaron que fue muy emotiva, estaba la familia más allegada, dicen que fue muy liberador, porque les dijo a ellos que dijeran algo que nunca le habían dicho a Julián y fue muy sanador”, relató.

Esposa conmocionada

Tacher también se tomó unos minutos para hablar con la esposa de Julián, Imelda Garza, que aún no asimila lo sucedido y le pidió a la gente que no la criticara por la forma en que ella expresó la noticia en redes sociales.

“Ella aún no lo entiende, no canaliza lo que estaba pasando y le dije que se tomara su tiempo para asimilarlo, todos reaccionamos y aceptamos un duelo de forma diferente”, citó.

¿Qué harán con las cenizas de Julián?

Una pregunta que se hacen muchas personas es, ¿qué harán con las cenizas de Julián?

Por el momento, las tienen ubicadas en un sector de la sala de la casa de Maribel Guardia, rodeadas de los arreglos florales que han recibido en los últimos días, con una foto de Julián y un dibujo de él. Se espera que en las próximas horas dirán más detalles.

Entre los famosos que enviaron flores para brindarle el pésame figuran nombres como Gloria Trevi, Marco Antonio Solís y Ninel Conde.