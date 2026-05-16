Presentadora de Teletica muestra encantada los resultados de su armonización de senos

La presentadora y periodista de Teletica, Jennifer Segura, dejó encantados a sus seguidores este viernes al mostrar cómo luce tras el procedimiento estético al que se sometió meses atrás.

La figura de Buen Día compartió tres fotografías en Instagram en las que presumió los resultados de la armonización de senos que se realizó hace ocho meses.

Jennifer Segura presumió los resultados de su armonización de senos. Fotografía: Instagram Jennifer Segura. (Instagram/Instagram)

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“Gracias por potenciar esta otra versión de mí”

Jennifer publicó las imágenes acompañadas de un mensaje con el que expresó su satisfacción por el cambio.

“Pasaron ocho meses ya desde mi procedimiento de Mia Femtech. ¡Gracias por potenciar esta otra versión de mí!”, escribió Segura en redes sociales.

Las fotografías rápidamente generaron reacciones y comentarios positivos de seguidores y amigos de la comunicadora.

Jennifer Segura presumió los resultados de su armonización de senos. Fotografía: Instagram Jennifer Segura. (Instagram/Instagram)

¿Qué procedimiento se realizó Jennifer Segura?

Según la clínica donde la periodista se realizó el tratamiento, el procedimiento Mia Femtech consiste en “una experiencia de armonización de los senos con una innovadora tecnología mínimamente invasiva”.

Otras clínicas especializadas describen este tratamiento como un aumento mamario sutil, elegante y de rápida recuperación, además de que no deja cicatrices visibles en los senos.

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Jennifer ya había hablado del procedimiento

En noviembre pasado, Segura contó públicamente por qué decidió someterse al arreglito estético y reconoció que durante mucho tiempo ni siquiera pensó en hacerlo.

“Hice algo y quiero contarles; de hecho, nunca me imaginé que iba a hacer algo así hasta que había vestidos que no me quedaban, escotes que en realidad evitaba porque me quedaban grandes y, a veces, tenía que usar ‘push up’ (sujetador que realza el busto) y, realmente, no había pensado en hacerme algo, porque no había encontrado un procedimiento que se ajustara con lo que yo quería”, comentó en ese momento.

Luego explicó que buscaba un resultado muy natural.

“Es un procedimiento mínimamente invasivo que, en mi caso, me ayudó a dar un poquito más de volumen (en los senos) sin necesidad de cambiar de talla de brasier”, afirmó la comunicadora.

Jennifer Segura presumió los resultados de su armonización de senos. Fotografía: Instagram Jennifer Segura. (Instagram/Instagram)

Resultados naturales y recuperación rápida

El procedimiento que eligió Jennifer destaca precisamente por ofrecer resultados discretos y naturales.

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Ahora, ocho meses después de la intervención, la figura de canal 7 aseguró sentirse feliz con el resultado obtenido.