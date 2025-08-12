Presentadora de televisión revela que habría sufrido discriminación por parte de famoso grupo musical

Lo que la creadora de contenido denunció, se dio en Jacó. (Luis Navarro)

Fiorella Chaves, conocida creadora de contenido y presentadora de televisión, denunció públicamente que, al parecer, fue víctima de discriminación por parte de un famoso grupo musical, una experiencia que la afectó profundamente y que ahora decidió sacar a la luz. Esto sucedió en un concierto realizado en abril del 2024.

“Fui presentadora de un evento de reggae roots allá en Jacó. Hubo varios invitados muy buena nota en su mayoría, hasta que sucedió lo inesperado”, contó en su cuenta de Instagram.

LEA MÁS: Creadora de contenido expresó que los ticos son muy empalagosos por un curioso detalle

La guapa expresó que nunca había contado la anécdota, ya que lo quería hacer a la par de alguien que estuvo ahí.

“Quería que alguien más confirmara mi versión. Dj Rambi era una de las personas que estaban ahí”, agregó.

Fiorella Chaves presentadora y creadora de cotenido.

El DJ asegura que la banda Inner Circle (que hizo la pieza Bad Boys) expresó delante de todo el público que no quería a la macha como presentadora, porque era muy blanca.

“Los que me conocen saben que me gusta el reggae roots, el dancehall y el hip hop, y yo siempre he creído que el color de piel no tiene absolutamente nada que ver, pero en esta ocasión sí tuvo mucho que ver”, agregó.

La creadora de contenido añadió que cuando le presentaron a los integrantes de la banda, uno de ellos le dijo que ella era muy blanca para estar en el evento.

LEA MÁS: Mahyla Roth vive ansiado momento tras ganar miss Universo Costa Rica 2025

“Yo, obviamente, me reí. ¿Cómo reacciona uno así? ¿Es un chiste o no? Esa vez estaba con otra chica, era el final del show, las dos teníamos que hablar, pero ellos se encargaban de todo el sonido. ¿Pero adivinen quién se quedó en la tarima, como tonta con el micrófono cerrado? Yo”, confesó.

La ojiverde dijo que nunca había vivido un momento tan incómodo, porque jamás le pasó por la mente.

LEA MÁS: Turista le hacía la cruz a Costa Rica y terminó enamorado del país

“Yo no espere eso de unos artistas con tanta trayectoria. Desde ese momento no los escucho y ya no me caen bien”, admitió.

La creadora de contenido contó una de sus experiencias más personales.

“Eso que te pasó es triste y más en estas épocas, no debería pasar”, “Lastimosamente, muchos piden respeto y tolerancia para estos temas, pero no están dispuestos a aplicarlos a los demás. Ese es el reflejo de un cero profesionalismo y discursos dobles”, “Qué irónico viniendo de personas de color, que pelean porque no los discriminen”, “Yo soy moreno y siempre que voy a Limón me tratan pésimo, he recibido discriminación y hasta malos tratos por personas afrocaribeñas”, comentaron sus seguidores, quienes también se desahogaron con el clip.