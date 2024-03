Problemas de salud llevaron a la cantante Niah a tomar otro estilo de vida

Niah es amante del ejercicio. Cortesía

Estefanie Peña, mejor conocida como Niah, no solo cuida su espectacular voz para cantar, sino que desde hace unos años empezó a cuidar su cuerpo, por un problema de salud.

La guapa venezolana, quien vive en nuestro país, habló con La Teja y nos contó que le empezó a poner bonito al gimnasio, con el fin de estar saludable y sentirse bien.

“Busqué el gimnasio después de que un día comí comida rápida y me dio una colitis muy fuerte, ahora voy a entrenar al menos cuatro veces por semana, dos horas, todas las mañanas. Para mí, los ejercicios son muy importantes, además le ayudan a uno con la salud mental”, confesó Niah.

La talentosa intérprete de “Cupido” reveló que ella y la gente va al gimnasio estresada, y muchas veces apagada, pero haciendo ejercicio y estando en movimiento, todo lo malo se pasa.

“Al final uno sale del gimnasio motivado, feliz y con muy buena energía para continuar el día”, detalló.

Peña, en todo momento aprovecha el gimnasio, es por eso, que hasta lo agarra para encontrarse con sus amigas, pero no vaya a pensar mal, porque no van a pasear, van a entrenar de lleno.

“Este cambio, no solo me ha ayudado a mí, sino a diez amigas mías, las cuales he impulsado a entrenar. Al principio cuesta mucho, porque hasta uno mismo pone excusas para no ir, pero al final se sacan las fuerzas para hacerlo, uno le va agarrando el gusto y al final de cuentas de eso se trata de inspirar a la gente”, comentó.

A Niah también le gusta el baile. Cortesía

LEA MÁS: Cantante Niah sacó nueva canción y algunos piensan que le tiró a su ex Jeff On

La cantante en sus redes sociales trata de impulsar a sus seguidores para que todo lo vean como un estilo de vida positivo.

La guapa pelinegra, aparte de los entrenamientos también recibe clases de baile, las cuales le ayudan bastante.

“Hace poco empecé con las clases de baile y la verdad no lo cambió por nada, es un ejercicio más que ayuda a distraerse”, añadió.

Estefanie no solo se cuida con el entrenamiento, también le pone mucho cuidado a las comidas, especialmente por lo que había pasado.

“Me cuido mucho con la alimentación, pues es un factor muy importante. Evito comer azúcar o alimentos que tengan azúcar, y del todo quité los productos procesados”, comentó.

La cantante Niah es venezolana, pero tiene algunos años de vivir en Costa Rica.

Una de las cosas que no le pueden faltar en su refrigerador a la guapa son los bananos, ya que nos contó que esta fruta le da energía y además le quita las ganas de comer dulce, otras de las comidas que no le pueden faltar es el desayuno como por ejemplo el pinto, el cual para ella viene bien distribuido.

Para esta guapa hay varios secretos clave para mantenerse en forma, la alimentación, el ejercicio y un descansito en la tarde para continuar con las labores del día.