Productor de De boca en boca responde así a quienes piden cierre del programa de Teletica

El productor del programa De boca en boca, Diego Piñar, no se guardó nada y respondió con todo a quienes piden el cierre del espacio farandulero de Teletica.

El comunicador aprovechó una dinámica en su cuenta personal de Instagram para contestar preguntas de seguidores, pero una en particular lo hizo reaccionar de inmediato.

Diego Piñar junto a Bismarck Méndez, Montserrat del Castillo, Mauricio Hoffmann y María Fernanda León, los presentadores de De boca en boca. (Instagram/Instagram)

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La pregunta que lo hizo brincar

Un usuario fue directo al punto y lanzó una crítica sin rodeos.

“¿Por qué no cierran su programa? Chismosos metiches”, escribió la persona.

Lejos de ignorar el comentario, Piñar decidió contestar y defender con argumentos por qué De boca en boca sigue al aire tras diez años.

“Nos ven”: la primera razón de peso

“La primera explicación es porque nos ven. Hay audiencia. Por naturaleza el ser humano, y en general el tico, le gustan este tipo de noticias de entretenimiento; por algo estamos hablando de Montserrat (del Castillo) y ahorita es una de las notas más leídas, incluso, sobre la política”, dijo.

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Para el productor, el interés del público es clave para mantener vigente el programa.

Productor de De boca en boca responde así a quienes piden cierre del programa

La explicación sociológica detrás del chisme

Piñar también recurrió a una visión más analítica para justificar el éxito del formato.

“La segunda razón que dio estuvo basada en la teoría sociológica. “Desde la óptica sociológica, al ser humano le gusta conectar con la historia de los protagonistas, en este caso con los famosos y famositicos. Les gusta estar adentro, ver qué es lo que pasa, cómo viven. Se entretienen viendo cómo disfrutan y no disfrutan su vida”, afirmó.

El entretenimiento sigue creciendo

Finalmente, el productor insistió en que el consumo de este tipo de contenido no solo se mantiene, sino que va en aumento.

“Hay público para el entretenimiento y está creciendo cada vez más. Es más, esto de historias de Instagram, de posteos y demás no es otra cosa que ver lo que está haciendo el otro”, finalizó.

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Un formato que sigue dando de qué hablar

Las declaraciones de Diego Piñar dejan claro que, pese a las críticas, De boca en boca sigue firme gracias a su audiencia y al interés constante del público por la farándula.