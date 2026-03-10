Productora de Teletica Formatos, Vivian Peraza, se mostró muy enamorada y presentó a su novia

Vivian Peraza es la productora de Teletica Formatos, muy querida dentro de canal 7. (Instagram)

La productora de Teletica Vivian Peraza se mostró más enamorada que nunca en redes sociales al presentar oficialmente a su novia, María José Vargas.

Peraza, quien ha estado detrás de exitosos formatos como Tu cara me suena, Mira quién baila, Nace una estrella y ahora del nuevo proyecto Batalla de Karaoke, compartió varias fotografías junto con su pareja en diferentes paseos y salidas.

LEA MÁS: Amigos y enemigos se vieron las caras en fiestón de productora de Teletica

La productora acompañó las imágenes con un romántico mensaje: “La vida hizo su parte… y qué suerte la nuestra. Entre multitudes nos encontramos y nos elegimos”.

Vivian Peraza junto a su novia María José Vargas (redes/Instagram)

En las publicaciones también se nota que Vargas es amante del fútbol en especial, fiel seguidora del Deportivo Saprissa, pues en algunas de las fotos aparece, junto con Vivian, disfrutando de partidos en el estadio tibaseño.

Aunque la relación ya tiene varios meses, la pareja casi no suele publicar muchos momentos juntas.

LEA MÁS: Productora de Mira quién baila aclara pleito entre Daniel Montoya y juez español

La productora de Teletica y su pareja tienen varios meses saliendo. (redes/Instagram)

De hecho, desde setiembre del año pasado Vargas había dedicado un emotivo mensaje a Peraza en redes sociales.

“Elijan bien con quién tomarse un vinito, cagarse de risa, escuchar Alphaville con su Forever Young mientras cae la tarde; siempre será con quién, no dónde. La elección es de todos los días, así que gracias por elegirme, Vivi”, escribió.

Como ven, a la productora de Canal 7 no solo le va muy bien en sus proyectos televisivos, sino también en los del corazón. ¡Qué viva el amor!