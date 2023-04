Psíquico del FBI dice que habló con Julián Figueroa y no van a creer los mensajes que envió

Un psíquico que colabora con el FBI se habría comunicado con Julián Figueroa. Archivo

Un psíquico que asesora a la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) se habría contactado con Julián Figueroa y el cantante le habría enviado un mensaje a su madre, Maribel Guardia, a través de él.

Según la página de espectáculos Chisme No Like, el psíquico, llamado Dr. Rob, decidió hacer una conexión con Juliancito y este le habría manifestado que no está contento con que lo incineraran tan rápido.

Según una entrevista que tuvieron con el psíquico, Figueroa le mandó a decir a la actriz y cantante costarricense que la perdona por lo que hicieron con su cuerpo.

Juliancito le mandó a decir a Maribel Guardia que la perdonaba por haber cremado su cuerpo, aunque él no está contento con la decisión. Foto: GDA

“Primeramente, él le dice a su mamá que la perdona. El mensaje que Julián le quisiera dar a su hijo es que sea feliz, que tenga metas, que no vaya a cometer los mismos errores que él cometió, que no vaya a ser como él, que no llene su mundo con lo que es el dinero, el poder y la fama, que él tenga sus propias metas y sea feliz”, dijo el especialista en telepatía y clarividencia.

Los presentadores del espacio también le preguntaron que si le mandó algún mensaje a Ime Garza, la madre de su hijo, y esto fue lo que dijo: “Le tiene mucho agradecimiento porque ella fue la única que lo entendió y que siempre lo quiso ayudar y supo lo que él estaba pasando, quiso ayudarlo pero no hay nada en absoluto que ella pudiera hacer para poderlo ayudar”.

El joven cantante falleció a principios de abril y también le mandó un mensaje a su hijo y esposa. Archivo (Cortesía de Verónica Bastos)

Los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani le insistieron al Dr. Rob que si Julián estaba feliz con que lo cremaran y que le hicieran un funeral tan rápido y el psíquico recalcó que él no está contento con esa decisión y mucho menos con que digan que falleció de un paro.

“Están diciendo que él falleció por un ataque de corazón, esto no es cierto, eso no es cierto”, mencionó el experto estadounidense.

Los presentadores mencionaron que hay una segunda parte de la entrevista que darán a conocer muy pronto, en la que Julián habría dicho cosas muy fuertes contra su familia.

El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian falleció el 9 de abril de un ataque al corazón mientras dormía en casa de su madre.