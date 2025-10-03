¿Qué pasó con el programa del fallecido periodista Alberto Padilla?, emisora ya tomó una decisión

El periodista Alberto Padilla, expresentador de CNN en Español, tenía un programa radial llamado “A las 5 con Alberto Padilla”, en la emisora 89.1 F.M.. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué pasó con el programa radial que tenía el fallecido periodista Alberto Padilla en la emisora 89.1 F.M.?

El expresentador de CNN en español murió de un ataque al corazón el 29 de agosto en un hospital privado de Costa Rica.

LEA MÁS: Glenda Umaña se mostró consternada por la repentina muerte de Alberto Padilla

El mexicano, de 60 años, tenía cinco años viviendo en el país y siguió ejerciendo su profesión en el espacio radial “A las 5 con Alberto Padilla”.

La Cadena Radial Costarricense (CRC), dueña de la frecuencia, confirmó la continuidad del programa de Padilla, pero ahora con otro nombre.

La nueva etapa del espacio se transmitirá bajo el nombre “A las cinco, siempre”, y conservará su enfoque en economía y actualidad internacional, con entrevistas, noticias y análisis de expertos.

Según Andrés Quintana, presidente de Cadena Radial Costarricense, “es un espacio que el público valoró y premió, y ahora creemos que hay que darle continuidad, ya que la audiencia nos pidió seguir con la misma línea. Alberto es insustituible, pero su legado continuará presente en la emisora y los oyentes”.

El programa ahora es conducido por Fernando Francia, periodista que acompañó a Padilla desde los inicios y quien en varias ocasiones suplió al mexicano en la conducción.

El periodista Fernando Francia se hará cargo ahora del programa de Alberto Padilla, en el mismo horario de lunes a viernes a las 5 p.m.. (Cortesía/Cortesía)

Francia es egresado de la Universidad San Judas Tadeo, magíster en Comunicación Política, docente universitario y consultor en comunicación estratégica, con amplia trayectoria en radio, prensa escrita y televisión.

“Alberto hacía un programa personalísimo y temático. Vamos a darle continuidad a una de esas vertientes para que la audiencia siga obteniendo explicaciones cercanas y sencillas sobre temas complejos del mundo”, señaló el periodista.

Además, destacó que la idea es mantener la profundidad del espacio, pero también abrirlo a nuevas voces y perspectivas que ayuden a comprender la actualidad global.

La producción del programa seguirá a cargo de Mauricio Sandoval, desde Colombia, y contará con columnistas habituales como Daniel Hernández, en tecnología, y María Fernanda Moya, en estilos de vida saludable.

Pero también se sumará la voz de la periodista Glenda Umaña, quien además fue compañera de Padilla en CNN en Español y quién lamentó mucho su muerte.

La costarricense dará su visión en temas de comercio internacional y la actualidad mundial, al igual como también incorporarán la opinión de Claudia Palacios y Claudia Uribe, exviceministra y embajadora de Colombia.

LEA MÁS: Glenda Umaña está muy dolida por algo que le hicieron y envía un alarmante mensaje

Glenda Umaña y Alberto Padilla trabajaron juntos en CCN en Español en Estados Unidos. (Redes/Instagram @Unspeakable)

Con esta nueva etapa, CRC 89.1 FM quiere seguir manteniendo vivo el legado de Alberto Padilla y que sus oyentes lo sigan recordando de lunes a viernes a las 5 p.m. en el horario habitual de su programa.