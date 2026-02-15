¿Qué se hizo y en qué anda ahora Elvis Tico, el ganador de Tu cara me suena?

Mauricio Herrera, mejor conocido como Elvis Tico, nos contó qué ha sido de su vida tras irse a vivir a Estados Unidos. (Cortesía /Cortesía)

¿Qué se hizo y en qué anda ahora Elvis Tico? es la pregunta que se han hecho algunos seguidores del artista costarricense que se ganó el cariño del público tras participar y ganar el formato Tu cara me suena en 2017.

Aunque muchos lo recuerdan por su paso por Teletica, Mauricio Herrera asegura que su presente está más activo que nunca, y atraviesa una de las etapas más sólidas y maduras de su carrera artística y personal.

Desde hace tres años reside de forma permanente en Estados Unidos, donde trabaja en varios proyectos, siempre relacionados con la música.

“Gracias a Dios, no he parado. Me llaman para eventos privados, corporativos, celebraciones especiales… y yo voy donde me lleven”, relató muy feliz.

LEA MÁS: Elvis Tico ya no será presidente porque ningún partido quiso bailar con él

El cantar diversos ritmos y ya no estar encasillado solo en la imitación de Elvis Presley, el rey del rock and roll —por eso su nombre artístico—, le ha permitido adaptarse a todo tipo de eventos, y eso ha sido clave para seguir tan vigente en un país donde también vive mucho latino.

“Me adapto mucho al formato del evento: hago shows en inglés, en español o bilingües, dependiendo del público. Esa versatilidad siempre ha sido parte de mi esencia”, afirmó.

Elvis Tico fue el ganador de la tercera temporada de Tu cara me suena, de Teletica, en 2017. (Rafael Murillo)

Su base de operaciones, como él lo llama, se encuentra actualmente en Phoenix, aunque aclara que su agenda lo mantiene en constante movimiento por varios estados.

Además, cuando surgen oportunidades especiales, no duda en viajar a México o a Costa Rica, donde asegura tiene mucho público que lo sigue.

“Cuando sale algo bonito y bien producido, ahí estoy. De hecho, tenemos planeado estar para el Día de las Madres haciendo un concierto en Costa Rica. Mi bello país, que siempre será mi casa”, nos adelantó.

LEA MÁS: Elvis Tico va en serio con sus aspiraciones de ser presidente: “El pueblo está harto de que le roben”

Una nueva faceta

Elvis comentó que una gran parte de su público todavía lo identifica por su paso por la televisión, algo que agradece profundamente, pues fue una gran experiencia y la disfrutó mucho.

“Les agradezco muchísimo por haberme hecho el ganador de Tu cara me suena y por todo lo que significó America’s Got Talent. Esas experiencias marcaron mi carrera y me abrieron muchas puertas”, señaló.

Hoy su mirada está puesta en dejar algo más sólido como artista y, por eso, uno de los cambios más importantes en esta nueva etapa es que le quiere apostar a la música original.

Elvis Tico es tan querido en Costa Rica que hasta tenía un fans club.

Tras años de interpretar canciones de otros artistas y producir espectáculos de alto nivel, sintió que era momento de contar sus propias historias.

“Sentí que era el momento de consolidar más mi parte como compositor. Estoy trabajando en canciones propias, material mucho más personal, que habla de procesos de vida, amor, crecimiento y espiritualidad. Es una etapa más madura, más reflexiva, pero con el mismo compromiso artístico que siempre me ha caracterizado”, expresó.

A nivel personal, uno de los proyectos que más ilusión le genera es el desarrollo artístico de su hijo menor, Héctor.

LEA MÁS: Un Elvis criollo se coronó como el rey de la imitación en Tu Cara Me Suena

El joven, de casi 18 años, también decidió dedicarse a la música y es el mismo que lo acompañaba a los camerinos de Teletica cuando estaba en el programa de imitaciones.

“No es solo el tata apoyando al hijo, es un proyecto profesional bien estructurado. Estoy trabajando directamente en su producción musical, dirección artística, desarrollo de imagen y estrategia de marketing digital”, detalló muy orgulloso.

Héctor, además, combina su pasión por la música con la vida académica, pues nos contó que está por iniciar la carrera de Derecho.

Su hijo menor Héctor también se está dedicando a la música, pasión que combina con sus estudios de derecho. (Cortesía /Cortesía)

Elvis también nos habló con orgullo de su hijo mayor, Carlos, conocido como Charlie, quien tiene 25 años.

“Hoy es un hombre de negocios exitoso, dueño de una agencia de marketing digital muy sólida aquí en Estados Unidos. Ha construido su propio camino con muchísimo trabajo y disciplina”, comentó.

Aunque su enfoque principal está en los negocios, la música también es parte de su vida, ya que la trae en las venas.

“Ya armó su propio estudio y tenemos material original que produjimos juntos y que aún no hemos lanzado. En algún momento lo daremos a conocer”, adelantó muy feliz.

En cuanto a su vida personal, el artista se mantiene fiel a la discreción que siempre lo ha caracterizado, pues su vida sentimental prefiere mantenerla alejada de los reflectores.

Mauricio Herrera, Elvis Tico, nos adelantó que en agosto vendrá a dar un concierto por el Día de las Madres. (Cortesía /Cortesía)

Deseoso de volver

Aunque se siente muy feliz viviendo en Estados Unidos, aseguró que hay algo que nunca cambia y es su amor por Costa Rica.

“Dondequiera que voy, digo con orgullo que soy tico. Apenas escuchan el acento, me preguntan de dónde soy, y cuando digo Costa Rica, casi siempre me responden con una sonrisa. Nuestro país es demasiado querido a nivel mundial”, dijo.

LEA MÁS: Luis Montalbert, Tapón y Elvis Tico volverán a Tu cara me suena para demostrar por qué fueron campeones

Se rumora que este año Teletica producirá de nuevo Tu cara me suena y, como ganador de la tercera temporada, estaría encantado de volver a este escenario.

“Sería algo mágico. Para mí volver a Teletica es volver a mi casa y siempre estaré listo para lo que me necesiten”, concluyó el famoso Elvis Tico.