¿Qué son los péptidos? La terapia de moda para bajar de peso que causa curiosidad en redes

Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos que participan en distintas funciones del organismo. Foto; IA (péptidos/péptidos)

Los péptidos se han convertido en una de las tendencias más comentadas en redes sociales, especialmente después de que Marilin Gamboa revelara que perdió nueve kilos y redujo un 10% de grasa corporal.

Pero, ¿qué son realmente los péptidos y qué tan ciertas son las promesas que los rodean?

Según explicó el diario chileno La Tercera, los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos que cumplen funciones fundamentales dentro del organismo.

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De hecho, el cuerpo humano produce miles de péptidos de forma natural. Algunos participan en la regulación hormonal, otros ayudan a controlar procesos inflamatorios y varios forman parte de funciones esenciales para la salud.

Algunos de los péptidos más conocidos incluso se utilizan desde hace años en medicina. Entre ellos se encuentran la insulina, utilizada para tratar la diabetes, y la oxitocina, relacionada con distintos procesos hormonales.

Sin embargo, cuando se habla de “terapia con péptidos” en redes sociales, generalmente se hace referencia a compuestos más recientes que han ganado popularidad en áreas como el cuidado de la piel, el acondicionamiento físico y el llamado biohacking, una tendencia enfocada en optimizar el funcionamiento del cuerpo.

Uno de los campos donde más se utilizan es la cosmética. Diversas cremas y sueros incluyen péptidos que prometen estimular la producción de colágeno, mejorar la elasticidad de la piel y reducir la apariencia de arrugas.

Según The New York Times, algunos de estos ingredientes sí han mostrado resultados prometedores. No obstante, advierten que no se trata de productos milagrosos y que todavía existen limitaciones en la evidencia científica disponible.

El interés por los péptidos ha crecido en los últimos años gracias a su popularidad en redes sociales.Foto; IA (péptidos/péptidos)

La situación es similar en el ámbito deportivo

Algunos péptidos son utilizados para estimular la producción natural de hormona del crecimiento, lo que ha generado interés entre quienes buscan aumentar masa muscular o mejorar la recuperación física.

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Sin embargo, los expertos señalan que los estudios realizados hasta ahora muestran beneficios modestos en personas sanas y que todavía existen interrogantes sobre los posibles riesgos asociados a largo plazo.

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Otro punto que preocupa a los especialistas es que muchos de los péptidos promocionados en internet se comercializan como productos de investigación y no cuentan con las mismas regulaciones y controles de calidad que los medicamentos aprobados por las autoridades sanitarias.

Por esa razón, los expertos recomiendan desconfiar de las promesas que ofrecen resultados rápidos o extraordinarios y recuerdan que cualquier tratamiento debe ser evaluado por profesionales de la salud.

La principal recomendación es no automedicarse ni utilizar productos únicamente porque una celebridad o influencer los promociona en redes sociales.

Al final, aunque algunos péptidos pueden tener aplicaciones médicas y estéticas legítimas, los especialistas coinciden en que todavía se necesita más investigación para confirmar muchos de los beneficios que actualmente circulan en internet.