¡Qué verde! Vea todos los títulos universitarios que tiene Natalia Rodríguez

Natalia Rodríguez se ha desempeñado principalmente como locutora radial y presentadora de televisión. (Rafael Pacheco Granados)

La presentadora de canal 7, Natalia Rodríguez, se llenó de nostalgia y hasta lloró este martes al mostrar todos los títulos universitarios que tiene.

Naty dedicó varias historias en su Instagram para hablar ampliamente de su formación profesional y de cuál es el título más importante de los recibidos hasta este momento.

La herediana se valió de un regalito que recibió por el Día del Periodista Costarricense, que se celebra este 30 de mayo, y por eso fue por todos sus cartoncitos para presumirlos con sus miles de seguidores.

En total, la presentadora de ¡Qué buena tarde! y Sábado feliz, ambos programas de Teletica, tiene tres títulos universitarios y todos son en el campo de la comunicación. ¡Qué manera!

Natalia Rodríguez se graduó de Relaciones Públicas en el 2014. (Instagram)

Uno a uno, Rodríguez fue mostrando sus diplomas, y destacando alguna que otra anécdota de ese momento.

El primer título que recibió fue el bachillerato en Relaciones Públicas en el 2014. “Fue el que más me costó y el que duré más años sacando. Lo llevo en el alma”, mencionó Naty.

Después de ese, en el 2015 obtuvo el diploma de bachillerato en Periodismo, carrera de la que se graduó muy rápido porque tenía muchas materias en común con Relaciones Públicas y como ya ella las había llevado, solamente se las validaron.

En el 2015, Natalia Rodríguez se graduó como periodista. (Instagram)

“Me convalidaron más de la mitad de la carrera (de Periodismo)”, afirmó la también locutora radial.

Finalmente, mostró un título que la hizo llorar: el de su maestría en Comunicación con énfasis en Mercadeo y Ventas, que obtuvo en el 2019 con una mención de honor que a ella la dejó sorprendida.

“Esta es mi banda (cinta de graduación) de Máster y este título vale mucho porque me pasó el accidente casi cuando iba terminando la Maestría y ya voy a llorar porque a mí estas cosas me ponen melancólica. Tuve que aprender a subir gradas para ir a recoger este título y terminé mis clases de manera virtual, en mi cama, porque no podía moverme”, recordó.

El título de la maestría, es el más importante para Natalia Rodríguez. (Instagram)

Naty por poco muere desangrada en el 2018 luego de que, accidentalmente, rompió con su cuerpo una puerta de vidrio de su casa que le dejó cortaduras y heridas que comprometieron su vida.

Producto de ese accidente fue que ella no pudo moverse por muchos meses y se vio forzada a completar sus estudios en una cama y a aprender a subir gradas para ir por el título el día de su graduación.

Para ella todo valió la pena, dice que ese esfuerzo de más con su maestría fue recompensado con un promedio final de 96, nota que le permitió ganarse una mención de honor.

Mención de honor para Natalia Rodríguez por su maestría. (Instagram)

“Soy de adecuación curricular. Presenté desde primer grado hasta quinto de la escuela y todo el cole. Me quedé dos años y esta ha sido la única vez que recibí un reconocimiento así, porque esta maestría la saqué con el alma y el corazón”, contó Natalia con sus ojos llenos de lágrimas.

La guapa Naty aprovechó para enviar un mensajito a todas las personas de que luchen por sus sueños, que estudien y que nunca dejen de aprender.

Felicidades a Naty que aprendió a superar todos esos obstáculos que quisieron frenar su camino, pero que ella se los saltó para hoy, sentirse tan orgullosa de sí misma.

